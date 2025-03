Astrit Selmani ar putea ajunge la o rivală a lui Dinamo din play-off! Kosovarul a anunţat deja că pleacă din Ştefan cel Mare - Antena Sport

Astrit Selmani marchează din penalty cu Oţelul / Profimedia Images Astrit Selmani ar putea fi transferat de CFR Cluj! Atacantul kosovar, care a marcat 11 goluri pentru Dinamo, în acest sezon va fi liber de contract din vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Selmani poate semna deja cu orice echipă doreşte, iar CFR Cluj a pus ochii pe el. Kosovarul şi conducerea „câinilor” nu s-au înţeles în privinţa prelungirii contractului. Dan Petrescu insistă pentru transferul lui Astrit Selmani Potrivit golazo.ro, Dan Petrescu le-a transmis celor din conducerea lui CFR Cluj să facă tot ce este posibil pentru a-l transfera pe Astrit Selmani. Selmani este genul de jucător pe care Petrescu îl caută. În acest moment, Dan Petrescu se bazează în atac pe Louis Munteanu, care este golgheterul Ligii 1 şi titularul incontestabil al postului de atacant central la CFR Cluj, şi pe Virgiliu Postolachi. În 27 de meciuri în acest sezon pentru Dinamo în campionat, Selmani a reuşit, pe lângă cele 11 goluri, şi 6 assist-uri. El este executantul loviturilor de la 11 metri pentru „câini”. Reclamă

Astrit Selmani a spus de ce a luat decizia să plece de la Dinamo

Astrit Selmani a vorbit, recent, despre decizia de a pleca de la Dinamo la finalul acestui sezon. El a promis că va da maximum pentru alb-roşii până la încheierea contractului cu Dinamo.

„Am avut discuţii înainte de a ajunge aici, înaintea acestei săptămâni, în privinţa felului meu de a juca, de a mă ajuta să-mi recapăt încrederea şi să joc fotbal. Am vorbit cu Andrei (n.r. – Nicolescu), cu toată lumea şi ştiau că ambiţia mea e mereu să văd ce oportunităţi am, să joc fotbal în ligi de top.

Am avut discuţii constructive, dar ştiau visul meu şi… Nu există resentimente, joc cu inima pentru Dinamo pe teren, nu contează dacă mai am o lună sau trei de contract. Eu vin dacă mă vor înapoi, îi respect, dar ăsta e fotbalul. Uneori semnezi, alteori nu.

