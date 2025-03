Astrit Selmani a dezvăluit adevăratul motiv pentru care vrea să plece de la Dinamo. Mesaj direct pentru "câini" - Antena Sport

Astrit Selmani a dezvăluit adevăratul motiv pentru care vrea să plece de la Dinamo, la finalul sezonului. Atacantul kosovar a transmis că îşi doreşte să facă pasul la o echipă dintr-un campionat de top.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astrit Selmani este golgheterul lui Dinamo. Vârful de 27 de ani a marcat 11 goluri, în campionat.

Astrit Selmani a dezvăluit adevăratul motiv pentru care vrea să plece de la Dinamo

Astrit Selmani a declarat, de asemenea, faptul că îşi doreşte să evolueze în competiţiile europene, astfel că a luat decizia de a nu-şi mai prelungi contractul cu Dinamo. Atacantul kosovar a dat asigurări că va da în continuare totul pentru formaţia din Ştefan cel Mare, până la finalul sezonului.

„Ne-am bucurat de fotbal în seara asta. Mă mişc pe tot terenul, caut spaţiul, am avut trei, patru pase bune pentru coechipierii mei şi voi continua să produc ocazii pentru colegii mei.

Am avut discuţii înainte de a ajunge aici, înaintea acestei săptămâni, în privinţa felului meu de a juca, de a mă ajuta să-mi recapăt încrederea şi să joc fotbal. Am vorbit cu Andrei (n.r. – Nicolescu), cu toată lumea şi ştiau că ambiţia mea e mereu să văd ce oportunităţi am, să joc fotbal în ligi de top.