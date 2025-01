Au început negocierile pentru transferul de la FCSB! Jucătorul şi-a dat deja acordul - Antena Sport

Gigi Becali i-a propus lui Valeriu Iftime trei jucători de la FCSB, pe care patronul campioanei nu se mai bazează în acest an. Este vorba despre William Baeten, Ionuţ Panţiru şi Daniel Popa. Patronul de la Botoşani este însă interesat doar de ultimul.

Iftime a dezvăluit că există deja negocieri cu Gigi Becali şi că jucătorul şi-a dat deja acordul. Finanţatorul campioanei a plătit 300.000 de euro pentru atacantul cotat la 650.000 de euro care a mai evoluat la Botoşani în perioada iulie – decembrie 2017.

Au început negocierile pentru transferul lui Daniel Popa la Botoşani

”Am vorbit cu dumnealui (n.r. Gigi Becali), este adevărat. Singurul jucător care ne interesează este Daniel Popa. Ne trebuie un vârf de atac. În rest, celelalte poziții sunt ocupate și nu pot să aduc. Pe postul lui Baeten am vreo trei opțiuni, plus un under (n.r. jucător sub 21 de ani, care respectă regula U21).

Suntem în negocieri pentru Daniel Popa, mai multe nu pot să vă spun. Am discutat, îl vreau, ideea este că și copilul vrea, doar că mai sunt niște discuții acolo cu staff-ul. Nu știu exact cum este la FCSB”, a spus Iftime, la sportpesurse.ro.

Atacantul de 29 de ani nu şi-a găsit un loc de titular la FCSB şi a fost pus deja pe lista neagră de Gigi Becali. În 28 de meciuri, el a marcat două goluri şi şi-a mai trecut în cont şi patru assist-uri.