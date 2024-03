Mihai Rotaru era sigur de victoria cu FCU Craiova, încă de la 0-1: „La pauză am zis că îi batem cu 3-1” - Antena Sport

Mihai Rotaru era sigur de victoria cu FCU Craiova, încă de la 0-1: „La pauză am zis că îi batem cu 3-1”

Reclamă

„O repriză a doua foarte bună. Vor fi astfel de meciuri când jucăm în Bănie. Vreau să îi felicit și pe jucătorii echipei gazdă totuși. În prima repriză am fost trist. Ivaylo a făcut câteva schimbări și am pus stăpânire pe joc. La pauză am zis că le dăm 3-1, gol în minutul 65, 75 și 90, în mintea mea! Nu mi-a ieșit în totalitate pronosticul.

Am mizat pe modul în care au fost montați jucătorii, știind că trebuie să lupte oricât ar fi fost nevoie. Ăsta era sentimentul meu. Băieții au arătat că sunt montați. Uitați-vă la Mitriță, Ivan, Bancu, toți!

Reclamă

Știam că sunt foarte montați. Am avut încredere în ei. Îmi pare rău pentru Cîmpanu, dar asta a fost. Am fi câștigat doar satisfacție personală (n.r. râde). Golul lui Mirtiță a fost fabulos!

Nu este un război între mine și Mititelu, este o competiție! Jucătorii de la FCU au făcut un meci bun, nu este nicio ironie! În a doua repriză am fost noi mai buni și am întors meciul.

Am jucat acasă, am făcut 30 de minute până la stadion. Nu am nicio satisfacție că ei sunt pe loc de baraj. Strategia noastră este făcută pentru podiumul Ligii 1, nu ne gândim la titlul, dar visele nu ni le pot lua nimeni!”, a spus Mihai Rotaru la primasport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Nicolo Napoli a surprins pe toată lumea, înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova Nicolo Napoli a surprins pe toată lumea, înainte de derby-ul dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor lui Adrian Mititelu a fost impresionat de scenografia fanilor şi şi-a scos imediat telefonul şi a început să facă poze. Fanii ambelor echipe au făcut spectacol înainte de fluierul de start al partidei. Cei de la FCU Craiova au afişat o scenografie spectaculoasă, care l-a lăsat „mască” chiar şi pe Nicolo Napoli. Antrenorul italian a scos imediat telefonul şi a imortalizat momentul în care galeria echipei sale afişa bannerul uriaş. „Un turist veritabil. Face câteva fotografii pe care să le aibă ca amintire”, a reacţionat comentatorul Digi Sport, Ionuţ Angheluţă. mediat după startul partidei, meciul a fost întrerupt pentru câteva minute. Fanii ambelor echipe au aruncat cu torţe pe teren, şi a fost nevoie de intervenţia stewarzilor, până când spiritele s-au calmat. Nicolo Napoli şi-a început cel de-al zecelea mandat la FCU Craiova. Italianul a fost de nouă ori antrenorul oltenilor lui Adrian Mititelu, şi o dată a îndeplinit funcţia de director tehnic. Reclamă

Va reveni Simona Halep în Top 10 după ce a scăpat de suspendare? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...