"Băi frate, dar nu mai scap de Clujul ăsta?" Marius Şumudică s-a prăbuşit emoţional. Ce a aflat după scandalul din meciul cu U Cluj - Antena Sport

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / AS.ro Marius Şumudică s-a prăbuşit emoţional după scandalul de arbitraj de la meciul U Cluj – Rapid, scor 2-1, din etapa a 24-a a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor nu îşi explică de ce echipa lui nu a primit penalty în minutul 84, după o intervenţie la Cristi Manea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Şumudică a făcut haos la finalul partidei şi a cerut să se ia măsuri. Mai mult, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre unul dintre arbitrii din cabina VAR, care ar avea casă în Cluj-Napoca. Marius Şumudică s-a prăbuşit emoţional. Acuzaţii grave după U Cluj – Rapid Înaintea meciului cu Unirea Slobozia, „Şumi” a anunţat şi ce discuţie a avut pe teren cu Adrian Cojocaru, „centralul” partidei de pe Cluj Arena. „Ceea ce s-a întâmplat la Cluj nu a fost întâmplător, nimeni nu poate să-mi spună mie că acea greşeală pe care o face domnul Cojocaru este întâmplătoare. Cu tot respectul pentru CCA, pentru Kyros Vassaras, pentru arbitrul Cojocaru… dar a greşit flagrant. Am poze pe telefon, vede faza extraordinar de bine, este la 4 metri de contact şi vede acest contact. După care nu ştie dacă poate fi dominat de doi băieţi care se află în VAR, doi băieţi tineri. Atât timp cât, domnule Cojocaru, dumneata ai experienţă mai mare decât cei de la VAR şi crezi că este o fază controversată… du-te la VAR, uită-te, că nu se întâmplă nimic. În al doilea rând nu am înţeles nici televiziunile. Am revăzut meciul şi au dat o singură reluare. O singură reluare! Este inacceptabil! La alte echipe se dau câte 4-5 reluări din toate unghiurile. La Rapid s-a dat o singură reluare şi după s-a mutat la corner. De ce?! Reclamă

Încă ceva… nu am înţeles de ce, pe final, când dominam… unde erau stewarzii ăia… că Clujul e oraş puternic, au stewarzi… unde erau de tot săreau copiii. Tot intrau copiii pe teren, nu am văzut în viaţa mea. Se oprea meciul câte un minut, două…iar scoteau un copi afară. Unde este organizarea? Dacă intra un om matur înţelegeam, risca să nu mai fie pe stadion, dar intrau copiii. Nici măcar cu un telefon să facă o poză, practic intrau pe la mijlocul terenului şi nu se întâmpla nimic.

Ultimele 6 minute jucătorii mei alergau câte 20 de metri prin spate… eu am crezut că este o cursă de 3.000 de metri garduri la Aioani. Mă uitam să văd stropii de apă. Să te duci să ascunzi mingile? Aşa ceva… eu nu am făcut pe Giuleşti niciodată aşa ceva. Bine, ei sunt avantajaţi de stadionul ăla care e făcut pentru concerte, cu pistă.

Nu ştiu dacă e adevărat, am auzit că băiatul ăla de la VAR are casă în Cluj. Nu ştiu dacă este adevărat, o să mă interesez. Nu ştiu de unde este, dar băiatul ăla de la VAR cică locuieşte în Cluj. Mai mult decât atât, mâine am un meci în care arbitrul de rezervă… sper să nu mă suspende, să păţesc ceva…

