Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB - FC Hermannstadt. A tras un semnal de alarmă: „Nu e o echipă care să stea la cutie” - Antena Sport

Fostul jucător al „roș-albaștrilor” a menționat că FC Hermannstadt este o echipă puternică, care le poate face mari probleme elevilor lui Elias Charalambous.

„Îmi e frică de meciul cu Hermannstadt pentru că e o echipă foarte bună. Au un antrenor foarte bun. Joacă un fotbal frumos, nu e o echipă care să stea la cutie.

Jucăm acasă, am avut ceva probleme. La meciul cu CFR am arătat altceva. Nu trebuie să câștigăm și noi acasă? Este o etapă de urmărit. Și Dinamo joacă cu Botoșani, Craiova lui Rotaru joacă cu Iași, sunt meciuri foarte grele. Nici FCSB nu are meci ușor”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit fanatik.ro.

Înaintea partidei de sâmbătă, FCSB este liderul Ligii 1, cu 38 de puncte după cele 19 partide jucate. De cealaltă parte, FC Hermannstadt este pe locul al 6-lea, ultimul care duce în play-off, cu 28 de puncte după tot atâtea meciuri jucate.

Gigi Becali l-a certat în direct pe Bănel Nicoliţă. Dialogul dintre cei doi

Gigi Becali l-a certat în direct pe Bănel Nicoliţă, pe care l-a acuzat că are păreri despre politica impusă la FCSB, acolo unde patronul se implică în stabilirea primului 11, dar şi la schimbările din timpul meciurilor.

„Bănel nu știe (n.r. propuneri de jucători pentru Gigi), Bănel se pricepe la CSA. A ajuns Bănel să facă, să nu știu ce. A ajuns Bănel să facă observații că nea Gigi a făcut așa. Băi, Bănel, vezi-ți de treaba ta", a spus Becali, citat de sursa menționată anterior. A urmat apoi dialogul dintre patronul de la FCSB şi fostul său jucător. „Bănel Nicoliță: N-am zis așa ceva, nea Gigi! Gigi Becali: Ai declarat pe acolo că nu știu, că nu face bine nea Gigi, că nu se face așa. Bănel Nicoliță: Nu am zis așa ceva. Eu m-am luat doar cu Florin Talpan. I-am spus că eu am jucat pentru Steaua. Gigi Becali: Te-ai luat cu Talpan? Bine, tată, bine ai făcut atunci. Bănel Nicoliță: Cum să mă iau? (n.r. de Gigi Becali) Dacă aveam ceva cu dânsul, îl sunam.

Gigi Becali: A greșit și el, săracul, Bănel! Pe Bănel îl țin minte când a dat golazo la Galatasaray”, a fost dialogul celor doi.