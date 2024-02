Basarab Panduru şi-a ales jucătorul favorit din Liga 1: "Tehnică...tot timpul are o viteză în plus faţă de toată lumea" - Antena Sport

Basarab Panduru şi-a ales jucătorul favorit din Liga 1: „Tehnică…tot timpul are o viteză în plus faţă de toată lumea”

Mi se pare că este un jucător foarte bun pentru campionatul nostru. Tehnică…tot timpul are o viteză în plus faţă de toată lumea”, a spus Panduru, citat de orangesport.ro.

Rrahmani e pe locul patru într-un clasament al golgheterilor Ligii 1, după Darius Olaru (14 goluri), Florinel Coman (12) şi Philip Otele (12). Kosovarul e la egalitate la acest capitol cu Dan Nistor şi Alexandru Pop.

Albion Rrahmani, anunţ războinic după „dubla” din Rapid – UTA

Atacantul kosovar a transmis că îşi doreşte să marcheze 20 de goluri şi să devină campion alături de giuleşteni.

După meci, Rrahmani a transmis că obiectivul său este să marcheze cât mai multe goluri, pentru a se bucura de medalia de campion, alături de Rapid. Atacantul kosovar a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa lui Robert Bădescu, cel care a marcat la debut pentru Rapid.

„Am marcat 11 goluri, dar vreau să marchez 20! Vreau să câştige echipa titlu şi după vom vedea, dacă voi înscrie 20 de goluri sau mai multe. După 2-0, am intrat în zona confort, dar am luptat până la final, după golul de 3-1 ei s-au destrămat, şi am marcat şi pentru 4-1.

Sunt numărul 12 din echipă suporterii, sunt foarte fericit pentru ei şi pentru echipă. (N.r. despre Bădescu) Am râs şi am vorbit cu el toată ziua, viitorul lui e strălucit”, a declarat Albion Rrahmani, pentru digisport.ro. Albion Rrahmani a marcat un gol după 53 de secunde în Rapid – UTA! Atacantul albanez al echipei lui Cristiano Bergodi a deschis scorul la scurt timp după fluierul de start al partidei. Revenit după o accidentare gravă la începutul acestui an, Rrahmani a marcat apoi şi al cincilea gol din 2024.

