Când poate deveni campioană matematic FCSB. Scenariul prin care echipa lui Gigi Becali câştigă titlul într-un mod uluitor - Antena Sport

Gigi Becali a izbucnit în lacrimi în timpul derby-ului cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a izbucnit în plâns în timpul derby-ului cu Universitatea Craiova. Mai exact, patronul de la FCSB a spus că i-au dat lacrimile la golul 2 marcat de FCSB.

Becali a spus că a fost felicitat de oamenii din staff pentru cei doi jucători pe care i-a impus ca titulari.

„La golul de 2-0 am bufnit în plâns. De bucurie, de dragostea pe care o are Hristos pentru mine. Așa ceva… Să ai 2-0 și să nu mai ai emoții deloc. Mă gândeam că nu ne vor da trei goluri.

Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat.

În seara asta a mai apărut un jucător, lângă Șut. Lixandru. Care chiar dacă avea galben, nu l-am schimbat. Pentru că este exponențial. Pe Șut și Lixandru eu i-am impus în echipa de start. Chiar și cei din staff m-au felicitat”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.