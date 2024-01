"Castană mare!" Helmut Duckadam a făcut praf un jucător de la FCSB: "Nu are cum să joace!" - Antena Sport

Becali a recunoscut însă că încerederea nu este una maximă, însă este convins că Miculescu poate reveni la forma pe care o traversa înainte de transferul la FCSB. De asemenea, un alt jucător în care latifundiarul din Pipera are încredere este Denis Haruţ.

„Miculescu e un jucător tânăr în care mai am încredere. Pe Compagno îl dau, pe Miculescu nu îl dau. Am încredere în Miculescu, nu mai e 100%, e 70%. Am încredere, d-asta nu-l dau. Haruț nu-l dau, că am încredere”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

David Miculescu a bifat 23 de meciuri la FCSB, în acest sezon, în toate competiţiile. Atacantul de 22 de ani a reuşit să marcheze doar două goluri, în partida din Cupa României cu FC Bihor, şi în victoria din prima etapă a sezonului de Liga 1, cu FCU Craiova. De asemenea, acesta a mai reuşit şi un assist, în derby-ul cu Dinamo.