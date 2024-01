Gigi Becali, verdict despre David Miculescu! I-a stabilit soarta atacantului de la FCSB: "Nu mai e 100%!" - Antena Sport

Reclamă

Becali a recunoscut însă că încerederea nu este una maximă, însă este convins că Miculescu poate reveni la forma pe care o traversa înainte de transferul la FCSB. De asemenea, un alt jucător în care latifundiarul din Pipera are încredere este Denis Haruţ.

„Miculescu e un jucător tânăr în care mai am încredere. Pe Compagno îl dau, pe Miculescu nu îl dau. Am încredere în Miculescu, nu mai e 100%, e 70%. Am încredere, d-asta nu-l dau. Haruț nu-l dau, că am încredere”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

David Miculescu a bifat 23 de meciuri la FCSB, în acest sezon, în toate competiţiile. Atacantul de 22 de ani a reuşit să marcheze doar două goluri, în partida din Cupa României cu FC Bihor, şi în victoria din prima etapă a sezonului de Liga 1, cu FCU Craiova. De asemenea, acesta a mai reuşit şi un assist, în derby-ul cu Dinamo.

Gigi Becali îl vinde pe Andrea Compagno

Gigi Becali a anunţat că îl vinde pe Andrea Compagno pentru suma de 500.000 de euro. Mutarea se va face zilele următoare, după cum a anunţat patronul de la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a fost contactat de Giovanni Becali, în privinţa unui transfer al atacantului italian.

”Eu am cerut 500.000. Și azi m-a sunat Giovanni. Impresarul mi-a zis că are o echipă, Giovanni mi-a zis și el. Mâine sunt la mănăstire, dar poimâine…Pe Compagno îl dau, pe Miculescu nu îl dau”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Andrea Compagno este aproape de un transfer stelar în MLS. Fosta echipă a lui Mitriţă îl cheamă să se bată cu Messi şi celelte staruri din MLS. Presa internaţională scrie că Andrea Compagno este pe lista celor de la New York City. Mai mult, americanii ar fi început deja negocierile pentru transfer.