Cătălin Cîrjan, anunț despre viitorul său după Petrolul - Rapid 0-0. Ce a spus despre partida de la Ploiești - Antena Sport

Reclamă

„A fost un meci dificil, toate derby-urile sunt dificile. Echipa a muncit foarte mult, s-a văzut că suntem o familie în această seară. A fost greu și pentru mine, nu am mai fost titular de la meciul cu Petrolul, din tur, am încercat să dau tot ce am mai bun. Este decizia antrenorului dacă nu joc, eu îmi fac treaba la antrenamente și îmi aștept șansa. A fost o perioadă mai grea în ultimul timp. Suporterii au fost supărați, dar în această seară a fost peluza plină, sper să îi mulțumim pe viitor.

Vom discuta despre meci, nu știu dacă este mulțumit (n.r. Cristiano Bergodi). Au fost niște momente mai grele, suntem o familie, am vorbit la antrenament, sper că totul va fi bine. Vom munci și vom reveni. Era dificil să surprindem, s-a vorbit să lucrăm mai mult unul pentru altul.

Reclamă

Nu știu ce se va întâmpla în viitor, voi vedea ce se va întâmpla după meciul cu Farul Constanța”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.

Cristi Săpunaru, mesaj acid după ce Rapid a remizat cu Petrolul

„A fost dificil, în minutul 6 am rămas în 10. Au o echipă bună, mergem mai departe. Nu sunt mulţumit de rezultat, aveam nevoie de victorie. Dar sunt mulumit de atitudinea celor care au fost în teren. E o perioadă grea, trebuie să trecem peste, dacă vrem să fim acolo sus. Obiectivele nu sunt stabilite doar de conducere. Mai avem un meci, la Farul, mergem să câştigăm. După avem pauză, cantonament, vor veni şi jucătorii accidentaţi şi trebuie să atacăm primele locuri.

Am avut om în minus şi a trebuit să schimbăm. I-am asigurat pe suporteri că echipa va da 100%, cât voi fi aici. Echipa va juca pentru a câştiga. Nu am auzit de ultimatum, nu ştiu cine a dat asta. Nu a fost vorba de aşa ceva. Să ne dea şi nouă ultimatum, am fost penibili. Să nu dea antrenorului ultimatum, să dea pentru toată echipa.

Reclamă

Nu a fost un dialog cu Cristiano Bergodi, a fost între noi. Nu se pune problema ca antrenorul să fie de vină pentru greşelile noastre din teren. Sperăm să ne rezolvăm toate probleme, când ne întoarcem din vacanţă să câştigăm. Nu avem emoţii pentru play-off, mă gândesc doar la fiecare meci. Avem meciul cu Farul, mă gândesc la el”, a declarat Cristi Săpunaru, conform sursei citate anterior.