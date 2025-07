Gigi Becali se implică în scandalul momentului! Avertisment pentru Mihai Rotaru: "E sfidarea fotbalului" - Antena Sport

“Lasă-mă să fac și eu o aroganță, dacă tot am vorbit de credință. Să mai trecem și la «lumești». Pe locul 2 se bat CFR și Craiova. Cred că CFR are șanse mai mari. Acum nu prea mai pot să spun multe. Am fin și finul e surpăcios (n.r. Mirel Rădoi). Mihai Rotaru nu se supăra, dar Mirel se supără. Așa ceva, cum au fost ei egalați de UTA, nu am mai văzut în viața mea”, a mai spus Becali.