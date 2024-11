Ce a spus Ignat despre Săpunaru, după ce fanii Rapidului s-au revoltat fiindcă veteranul i-a luat locul de titular! - Antena Sport

Ce a spus Ignat despre Săpunaru, după ce fanii Rapidului s-au revoltat fiindcă veteranul i-a luat locul de titular! Cristian Ignat, într-un meci pentru Rapid / Profimedia Images Fanii Rapidului s-au revoltat fiindcă Săpunaru i-a luat locul de titular lui Ignat la meciul cu Hermannstadt. Iată ce a spus Ignat despre Săpunaru la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Imediat după ce Rapid a anunţat pe conturile de socializare că Săpunaru va fi titularizat, fanii giuleşteni au transmis mesaje dure pe paginile formaţiei din Giuleşti. Ce a spus Ignat despre Săpunaru, după ce fanii Rapidului s-au revoltat fiindcă veteranul i-a luat locul de titular! „Nu suntem mulţumiţi total de jocul nostru. Ştim că nu am făcut un meci prea bun. Vorbeam şi cu băieţii în vestiar şi important este că am câştigat. (n.r: despre faptul că Rapidul nu mai primeşte gol) De la asta plecăm la fiecare meci. Apărarea pleacă şi de la atacanţi. E clar că e o îmbunătăţire a jocului. (n.r: Veţi sacrifica spectacolul?) Cred că da, la fotbal punctele contează, dar e clar că vom lucra şi ca jocul să fie spectaculos. Reclamă

Mă ajută foarte mult Săpunaru, am învăţat foarte multe de la el. E un idol pentru mine. Fiecare jucător are stilul lui, am luat ce e mai bun de la el”, a spus Cristian Ignat pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 1-0.

Reacţiile fanilor rapidişti după ce Şumudică l-a titularizat pe Săpunaru în locul lui Ignat la meciul cu Hermannstadt

Fanii Rapidului au reacţionat vehement pe reţelele de socializare după ce Şumudică a decis să îl introducă din primul minut pe Săpunaru.

La 40 de ani, Săpunaru are şi probleme medicale serioase. El nu s-a antrenat cum trebuie în ultima perioadă. „Îți bați joc de un copil, care a jucat aproape de perfecțiune, doar ca să joace la 40 de ani iubitul nostru Săpunaru! Respect pentru tot ce înseamnă Săpunaru, la ora asta e căpitanul nostru. Este depășit de situație și asta doar din pricina vârstei. Păcat de această bătaie de joc la adresa lui Ignat”, „Indiferent cât îl iubim pe Săpunaru, Ignat nu merita să fie rezervă”, „Ne batem joc de Ignat pentru orgoliul lui Săpun. M-am tot abţinut să nu zic ceva, din respect pentru Săpunaru, dar deja e clară treaba”, „Mare nesimțire cu Săpunaru titular!” şi. „De ce joacă Săpunaru? Chiar nu poate nimeni să-i spună că aventura lui la Rapid s-a terminat?”, au fost doar câteva dintre reacţiile fanilor rapidişti pe reţelele de socializare.

Rapid – Hermannstadt 1-0. O nouă victorie pentru Marius Şumudică în Giuleşti! Golul lui N’Jie a decis soarta meciului Rapid a învins-o pe Hermannstadt cu 1-0, în etapa a 15-a din Liga 1. Jucătorii lui Marius Şumudică au ajuns la patru meciuri la rând fără înfrângere în toate competiţiile şi au legat două victorii pe Giuleşti. Clinton N’Jie, noua achiziţie a rapidiştilor, a marcat primul său gol în Giuleşti. El a înscris în minutul 27. Din minutul 58, Selimovic a fost faultat pentru un fault extrem de dur asupra lui Hromada. Chiar dacă jucătorii lui Marius Măldăruşanu au forţat obţinerea unui punct în 10 oameni, Rapid a rezistat şi a pus mâna pe cele trei puncte. După acest meci, Rapid se află pe locul 7, cu 20 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, echipa de pe locul 6, dar care are un meci mai puţin disputat. De partea cealaltă, FC Hermannstadt este pe locul 15, cu 13 puncte şi cu cinci înfrângeri la rând în Liga 1. Rapid: Siegrist – Manea, Săpunaru, Pașcanu – Onea, Christensen, Hromada, Borza – N’jie, Boupendza, Petrila

Rezerve: Aioani, Ignat, Braun, Gojkovic, Vulturar, Grameni, Micovschi, Hasani, R. Pop, Dobre, Jambor

Antrenor: Marius Șumudică Hermannstadt: Căbuz – Selimovic, Bejan, Ionuț Stoica – Antwi, Ivanov, Biceanu, Goncalves – Murgia, Chițu, Ianis Stoica

Rezerve: A. Pop, Muțiu, Găman, Căpușă, Oroian, Kujabi, F. Luca, R. Popescu, Neguț, D. Iancu, Deaconu, S. Buș

Antrenor: Marius Măldărășanu

