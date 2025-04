Ce a spus Marian Aioani despre situaţia de la Rapid, înaintea derby-ului cu FCSB. Detaliul remarcat - Antena Sport

Am avut o şedinţă clară cu cei doi acţionari şi cu Săpunaru. Mi s-a transmis că nu aşa se rupe un contract, că trebuie să continui, că există consecinţe în urma ruperii unilaterale a unui contract, iar eu nu pot pentru o lună de zile să îmi vând o casă ca să plătesc despăgubiri clubului Rapid.

Am venit cu inima deschisă, atât am putut să fac. În opinia mea, mai mult decât anul trecut. E adevărat că există nemulţumiri din partea multor persoane. Mi-am asumat, am vrut să fac pasul respectiv şi asta a fost. Am transmis mesajul echipei, echipa a reacţionat. Au venit 8-9 jucători şi mi-au spus că nu e vina mea, că ei îşi asumă şi că vor lupta până la capăt. Asta e simpla povestioară, un capitol.”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă.