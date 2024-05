Ce a spus Mihai Rotaru despre Gigi Becali, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FCSB! - Antena Sport

Nouă ne-a fost foarte teamă de acest meci pentru că au venit fără presiune. A fost un spectacol în tribune. Am adus 20.000 de oameni în ziua de Paște”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.

„Nu e plăcut că toată lumea te înjură!” Alexandru Băluţă a reacţionat după ce a fost huiduit de tot stadionul la Craiova

Alexandru Băluţă a reacţionat după ce a fost huiduit de tot stadionul la Craiova. Fanii olteni nu au uitat că vara trecută, Alexandru Băluţă a preferat să semneze cu FCSB în loc să revină la Universitatea Craiova.

Deja campioni, elevii lui Elias Charalambous au pierdut primul meci din acest playoff. Băluţă a fost inamicul numărul 1 la Craiova şi a fost înjurat pe toată durata meciului.

”Uneori nu e tocmai plăcut că toată lumea te înjură. Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici. Ne-am simțit obosiți. Am sărbătorit prea mult titlul și poate de aia. Glumesc, desigur. Am avut multe ocazii și am primit ușor golurile. Puteam să egalăm la penalty sau la ocazia lui Tavi Popescu.

Așteptăm cu nerăbdare acel meci cu CFR Cluj. Merităm pe deplin. Nu va fi un meci ușor. Avem timp să ne refacem până la meciul cu ei. Îmi doresc din tot sufletul să dat tot ce am mai buni”, a spus Alexandru Băluţă la digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 2-0.

Elias Charalambous, prima reacție după Universitatea Craiova – FCSB 2-0 Elias Charalambous a spus că echipa sa ar fi trebuit să fie mai concentrată după primul gol primit și a vorbit și despre ocaziile irosite de atacanții săi. „Am primit un gol foarte devreme în meci. Ar fi trebuit să fim mai concentrați, să înscriem un gol. Totuși, până să primim al doilea gol am fost echipa care a controlat meciului, dar așa e fotbalul, când nu marchezi. Ocaziile se răzbună, am primit al doilea gol și Craiova a avut mai multe ocazii. Nu e ușor nici pentru jucătorii care au jucat mai puțin să intre. Am vrut să vedem la ce nivel se află. Așa e la penalty, câteodată înscrii, câteodată nu. Am doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. Suntem o echipă mare, trebuie să fim serioși la fiecare meci. Jucătorii și-au arătat calitatea și valoarea, dar nu am reușit să scoatem nici măcar un punct. Înainte de orice sărbătoare avem meciul cu CFR. Pentru mine, Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentați jucători din România, sunt sigur de asta. Trebuie să vorbim și cu doctorul, să vedem ce facem cu această accidentare. Credem foarte mult în el. Dan Petrescu este un antrenor foarte experimentat, a arătat că se potrivește la CFR. Îl respect.

Le mulțumesc fanilor pentru prezența la meci, ne vedem săptămâna viitoare la duelul cu CFR. Sper să îi facem fericiți, cu un rezutlat bun”, a spus Elias Charalambous, la digisport.ro.

