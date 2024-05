"Nu e plăcut că toată lumea te înjură!" Alexandru Băluţă a reacţionat după ce a fost huiduit de tot stadionul la Craiova - Antena Sport

Alexandru Băluţă a reacţionat după ce a fost huiduit de tot stadionul la Craiova. Fanii olteni nu au uitat că vara trecută, Alexandru Băluţă a preferat să semneze cu FCSB în loc să revină la Universitatea Craiova.

Deja campioni, elevii lui Elias Charalambous au pierdut primul meci din acest playoff. Băluţă a fost inamicul numărul 1 la Craiova şi a fost înjurat pe toată durata meciului.

Alexandru Băluţă a reacţionat după ce a fost huiduit de tot stadionul la Craiova

”Uneori nu e tocmai plăcut că toată lumea te înjură. Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici. Ne-am simțit obosiți. Am sărbătorit prea mult titlul și poate de aia. Glumesc, desigur. Am avut multe ocazii și am primit ușor golurile. Puteam să egalăm la penalty sau la ocazia lui Tavi Popescu.