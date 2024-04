Ce salariu îi pregăteşte Dan Şucu lui Marius Şumudică, la Rapid! "Şumi", în pole-position să-i ia locul lui Cristiano Bergodi - Antena Sport

Reclamă

Acţionarul majoritar din Giuleşti nu este dispus să ofere 40.000 de euro pentru Marius Şumudică şi staff-ul său, astfel că în cazul în care va dori să o antreneze pe Rapid, „Şumi” este nevoit să accepte un salariu mai mic decât cel pe care îl încasează în mod obişnuit, la alte echipe.

Marius Şumudică ar putea reveni pe banca Rapidului, după 13 ani. Antrenorul i-a pregătit pe giuleşteni pentru o scurtă perioadă, între iunie 2010 şi aprilie 2011. De asemenea, „Şumi” a fost antrenor secund la formaţia de sub Grant între 2003 şi 2004, în mandatele lui Răzvan Lucescu, Viorel Hizo, Dan Petrescu şi Mircea Rednic.

Reclamă

Marius Şumudică a dezvăluit, după demiterea lui Cristiano Bergodi, că este dispus să renunţe la bani pentru a semna cu echipa sa de suflet, Rapid.

„(N.r. Te gândeşti la Rapid) Cu siguranţă. E clar, Rapid are stabilitate, are tot ce-i trebuie la momentul acesta. Rapid are toate condiţiile necesare pentru a se bate la titlu. Dacă ar fi o şansă să antrenez Rapid, nici nu se pune problema, nici a banilor. E echipa pe care o iubesc de la cinci ani”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.

„Dan Şucu se va întâlni cu Marius Şumudică!” Liderul galeriei Rapidului, reacţie clară după demiterea lui Cristiano Bergodi

Liderul onorific al galeriei Rapidului a oferit o reacţie clară, după demiterea lui Cristiano Bergodi, mărturisind că Dan Şucu şi Victor Angelescu se vor întâlni cu Marius Şumudică. Gigi Corsicanu a mărturisit că acţionarii giuleştenilor vor negocia cu „Şumi” pentru ca acesta să devină noul antrenor al formaţiei de sub Grant, din sezonul viitor.

Reclamă 4 / 0/3

„Asta a fost decizia, s-a întrerupt colaborarea cu Cristiano Bergodi, sunt interimari Lobonț cu Adi Iencsi și am înțeles că urmează să aibă o întâlnire cu Marius Șumudică. Asta nu înseamnă că o să fie Marius Șumudică antrenorul Rapidului. Au zis că se vor întâlni și cu Marius Șumudică, dar nu e bătut în cuie că Marius Șumudică e noul antrenor al Rapidului. Nu se mai pune problema ca Șumi să fie acum antrenorul Rapidului până la finalul sezonului. Asta e clar. Sub nicio formă nu va fi cu FCSB. Dacă se ajunge la o înțelegere cu Marius Șumudică, abia de la finalul campionatului o să preia echipa. Și atunci o să își facă o strategie pentru campionatul viitor. Lobonț și Iencsi vor conduce echipa 100%”, a declarat Gigi Corsicanu, conform fanatik.ro.

A procedat bine Istvan Kovacs când l-a eliminat pe Araujo, în Barcelona - PSG? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...