"Te interesează Rapid?" Răspunsul oferit imediat de Marius Şumudică, după plecarea lui Cristiano Bergodi: "Aste e prioritatea!" - Antena Sport

Îmi doresc ca Rapid să-şi atingă obiectivul, îi doream asta şi lui Bergodi. Este echipa pe care o iubesc, îmi doream ca el să-şi îndeplinească obiectivul pentru că Rapid nu era o ţintă pentru mine. Era de respectat, să baţi 4-0 FCSB, pe Arena Naţională, era pe cai mari. Nici nu mă gândeam atunci că pot veni la Rapid. Cu siguranţă, la vară voi antrena.

(N.r. Te gândeşti la Rapid) Cu siguranţă. E clar, Rapid are stabilitate, are tot ce-i trebuie la momentul acesta. Rapid are toate condiţiile necesare pentru a se bate la titlu. Am făcut o promisiune, orice echipă din play-off aş lua, m-aş bate la titlu. Există această posibilitate. Acum trei săptămâni, nu mă interesa Rapid, îl respectam pe Cristiano Bergodi. Aştept oferte, vom vedea unde voi activa. Sunt şanse mari să plec în străinătate, am posibilitatea să mă întorc în Turcia, plus zona Golfului.

Sunt în discuţii cu o echipă din Turcia. Prioritate pentru mine este străinătatea. Dacă ar fi o şansă să antrenez Rapid, nici nu se pune problema, nici a banilor. Lumea va spune că iar intră milogul, se milogeşte. E echipa pe care o iubesc de la cinci ani”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.

„Dan Şucu se va întâlni cu Marius Şumudică!” Liderul galeriei Rapidului, reacţie clară după demiterea lui Cristiano Bergodi

Liderul onorific al galeriei Rapidului a oferit o reacţie clară, după demiterea lui Cristiano Bergodi, mărturisind că Dan Şucu şi Victor Angelescu se vor întâlni cu Marius Şumudică. Gigi Corsicanu a mărturisit că acţionarii giuleştenilor vor negocia cu „Şumi” pentru ca acesta să devină noul antrenor al formaţiei de sub Grant, din sezonul viitor.

„Asta a fost decizia, s-a întrerupt colaborarea cu Cristiano Bergodi, sunt interimari Lobonț cu Adi Iencsi și am înțeles că urmează să aibă o întâlnire cu Marius Șumudică.

Asta nu înseamnă că o să fie Marius Șumudică antrenorul Rapidului. Au zis că se vor întâlni și cu Marius Șumudică, dar nu e bătut în cuie că Marius Șumudică e noul antrenor al Rapidului.

Nu se mai pune problema ca Șumi să fie acum antrenorul Rapidului până la finalul sezonului. Asta e clar. Sub nicio formă nu va fi cu FCSB. Dacă se ajunge la o înțelegere cu Marius Șumudică, abia de la finalul campionatului o să preia echipa. Și atunci o să își facă o strategie pentru campionatul viitor. Lobonț și Iencsi vor conduce echipa 100%”, a declarat Gigi Corsicanu, conform fanatik.ro.