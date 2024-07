Ce se întâmplă cu transferul lui Florin Tănase la FCSB! Oferta uriaşă refuzată de atacantul român - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat varianta de rezervă, după ce transferul lui Arnold Garita a picat

Gigi Becali a anunţat varianta de rezervă, după ce transferul lui Garita a picat. Fostul jucător de la FC Argeş nu va mai ajunge la campioana României, după ce nu s-a prezentat la vizita medicală.

Cu toate acestea, Gigi Becali are o variantă de rezervă. Patronul FCSB a declarat că David Ankeye de la Genoa poate fi o variantă pentru echipa sa.

Becali a recunoscut că nu îl cunoaşte pe atacantul nigerian, dar a declarat că va vorbi cu Mihai Stoica, Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, urmând să se consulte cu ei, înainte de a lua o decizie. De asemenea, patronul FCSB vrea să îl aducă pe nigerian sub formă de împrumut cu drept de cumpărare:

„Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l ştiam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, MM, Charalambous, că nu-l cunosc, iar dacă ei spun că-l putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm.

Noi nu luăm aşa să facem lotul mare, ci luăm să vedem dacă poate pentru calificări, pentru alea îl luăm”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.