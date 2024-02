Ciprian Deac, "la pământ" după ce CFR Cluj a fost egalată dramatic de Oţelul: "Am pierdut două puncte!" - Antena Sport

Reclamă

După ce va fi suspendat la următorul meci, Deac a transmis că nu există un prim 11 stabilit la CFR Cluj, de la venirea lui Adrian Mutu, astfel că s-a declarat convins de faptul că va fi înlocuit cu brio de către un coechipier.

În privinţa şanselor la titlu, Ciprian Deac a transmis că după înjumătăţirea punctelor, CFR Cluj se poate lupta pentru primul loc.

„Ţinând cont că am fost egalaţi în minutul 90, e clar că am pierdut două puncte. Galaţi e o echipă agresivă, sunt foarte puternici în duelurile 1 contra 1. Am avut un meci foarte greu.

Nu am făcut o primă repriză reuşită. Au fost mai agresivi, au reuşit şi să deschidă scorul. Am reuşit şi noi să revenim şi ne-a dat încredere. Am intrat mult mai bine, am dat şi golul doi, dar am pierdut două puncte. Am văzut multe în fotbal, dar e clar că echipă matură nu trebuia să primească gol în ultimele minute. A fost o greşeală colectivă, să nu se ajungă până în careu.

Voi fi suspendat pentru următorul meci, dar sunt mulţi jucători la CFR. Nu are nimeni locul de titular asigurat, nu se va simţi lipsa mea, vor da 100%. S-au făcut schimbări, nu a fost acelaşi prim 11 de când a venit Adi Mutu.

Se vor înjumătăţi punctele şi vom vedea. Dacă vom fi atenţi, ne vom bate la campionat”, a declarat Ciprian Deac, conform digisport.ro. „Nu ştiu dacă a fost penalty, nu vreau să mă exprim. A fost un arbitraj ok. Cu siguranţă vreau să fiu la EURO. Este unul ditnre obiectivele mele, îmi doresc asta”, a transmis şi Răzvan Sava. CFR Cluj, egalată în prelungiri de Oţelul CFR Cluj a încheiat la egalitate marţi seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Oţelul Galaţi, în Liga 1. La Galaţi, Oţelul a început bine şi a ratat prin Alexandru Pop, însă tot Pop a deschis scorul în minutul 36, dintr-o lovitură liberă perfect executată. Clujenii au egalat în minutul 45, prin Otele, şi au trecut în avantaj din penalti, în minutul 87, atunci când Tachtsidis a transformat lovitura de pedeapsă. În minutul 90+3 gălăţenii au primit şi ei penalti, transformat de Cisotti şi meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. CFR ocupă locul secund în Superligă, cu 49 de puncte, iar Oţelul e pe locul 11, cu 33 de puncte.

