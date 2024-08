Concluziile lui Mihai Covaliu, după palmaresul României la Jocurile Olimpice 2024: "Acolo aveam cele mai mari aşteptări!" - Antena Sport

Concluziile lui Mihai Covaliu, după palmaresul României la Jocurile Olimpice 2024. România s-a clasat pe locul 23 în clasamentul medaliilor.

România a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz.

”Ne bucurăm că am ajuns acasă, avem rezultate foarte bune, care puteau fi şi mai bune. Am avut locuri 4 care puteau fi medalii şi medalii de argint care puteau fi de aur. Locul pe care România l-a ocupat în clasamentul pe naţiuni, poziţia 23, ne dă încredere că ceea ce am început şi construit până acum stă pe o bază solidă. Canotajul a confirmat, aveam aşteptările cele mai mari. Merită aplauze. Felicitări nataţiei, am văzut acolo că există un foarte mare potenţial şi într-adevăr este nevoie de infrastructură. La haltere există potenţial, fetele sunt tinere, sunt pe un drum bun”, a declarat Covaliu, la aeroportul Henri Coandă, conform news.ro.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg.