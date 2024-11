Constantin Budescu, exploziv după înfrângerea cu CFR Cluj: "Nu suntem respectaţi!" Ironie pentru contestatari - Antena Sport

Constantin Budescu a avut un discurs exploziv după înfrângerea cu CFR Cluj. „Magicianul” Gloriei Buzău a pus tunurile pe arbitraj după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-1.

Budescu a acuzat arbitrajele de care a avut parte Gloria Buzău în acest sezon şi a lansat şi o ironie pentru cei care au spus despre el că nu face faza defensivă.

Constantin Budescu, exploziv după înfrângerea cu CFR Cluj

”Au înscris dintr-o fază care nu anunța nimic. Față de noi, ei au avut noroc. Am încercat să câștigăm meciul. Din păcate, a venit acel gol și am alergat după egalare, dar n-am obținut-o. Și la Arad am jucat foarte bine, am ratat foarte multe ocazii și n-am venit cu nimic de acolo.

Am avut și două penalty-uri, care nu ne-au fost date. Nu suntem chiar respectați, majoritatea deciziilor (n.r.- de arbitraj) sunt împotriva noastră. Și în această seară am avut câteva decizii la limită, niște faulturi în preajma careului, niște atingeri cu mâna. Nu înțeleg, poate nu au văzut.

Sperăm să ne salvăm de la retrogradare, se fac eforturi aici, suntem cu salariile la zi, sperăm să o scoatem la capăt. (n.r.- Pe ce post ai jucat?) De la mijloc în sus, nu-mi place faza defensivă, cum zic oamenii pe la televizor, așa că încerc să recuperez în ofensivă (n.r.- ironic). Mă simt foarte bine, îi așteptăm în continuare pe oameni la stadion, sperăm să-i bucurăm la următoarele meciuri”, a spus Budescu la digisport.ro.