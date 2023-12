Cristi Săpunaru, mesaj acid după ce Rapid a remizat cu Petrolul: "Am fost penibili!" Susţinere maximă pentru Bergodi - Antena Sport

Reclamă

Fundaşul central a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Cristiano Bergodi, oferindu-i tehnicianului susţinere totală. Acesta a transmis că italianul nu este responsabil pentru rezultatele echipei.

„A fost dificil, în minutul 6 am rămas în 10. Au o echipă bună, mergem mai departe. Nu sunt mulţumit de rezultat, aveam nevoie de victorie. Dar sunt mulumit de atitudinea celor care au fost în teren. E o perioadă grea, trebuie să trecem peste, dacă vrem să fim acolo sus. Obiectivele nu sunt stabilite doar de conducere. Mai avem un meci, la Farul, mergem să câştigăm. După avem pauză, cantonament, vor veni şi jucătorii accidentaţi şi trebuie să atacăm primele locuri.

Am avut om în minus şi a trebuit să schimbăm. I-am asigurat pe suporteri că echipa va da 100%, cât voi fi aici. Echipa va juca pentru a câştiga. Nu am auzit de ultimatum, nu ştiu cine a dat asta. Nu a fost vorba de aşa ceva. Să ne dea şi nouă ultimatum, am fost penibili. Să nu dea antrenorului ultimatum, să dea pentru toată echipa.

Nu a fost un dialog cu Cristiano Bergodi, a fost între noi. Nu se pune problema ca antrenorul să fie de vină pentru greşelile noastre din teren. Sperăm să ne rezolvăm toate probleme, când ne întoarcem din vacanţă să câştigăm. Nu avem emoţii pentru play-off, mă gândesc doar la fiecare meci. Avem meciul cu Farul, mă gândesc la el”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

Petrolul – Rapid 0-0

Petrolul a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, cu Rapid, în etapa a 20-a din Superligă. Giuleştenii au avut un jucător eliminat încă din minutul 6 al partidei.

Rapid a rămas repede în inferioritate numerică, în minutul 6, după ce Borza a fost eliminat pentru un fault dur la Diomande. Ploieştenii au avut şansă de gol în minutul 12, când Paul Iacob a deviat în careu şutul lui Grozav, iar în minutul 34 portarul oaspeţilor, Horaţiu Moldovan, a respins excelent lovitura liberă executată de Jair. În minutul 45+2 Doua a trimis balonul în plasă, dar reuşita a fost anulată, iar două minute mai târziu Braun a şutat în bară, ratând cea mai mare ocazie a rapidiştilor. În partea secundă, Moldovan a blocat şutul lui Grozav, din minutul 60, pentru ca în minutul 82 gazdele să rămână, şi ele, în zece oameni. Paul Papp a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat de arbitrul Adrian Cojocaru. Jair a şutat bine în minutul 90+1, însă Horaţiu Moldovan a respins, iar Grozav a trimis pe lângă poartă. S-a încheiat 0-0, Rapid bifează al cincilea meci consecutiv fără victorie şi, cu 32 de puncte, se află pe locul 3 în clasament. Petrolul este pe locul 8, cu 27 de puncte.