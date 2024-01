Cristiano Bergodi, scandal uluitor la conferinţa de presă! Şi-a dat două palme şi a ţipat la jurnalişti! Ce l-a scos din sărite - Antena Sport

Reclamă

Răspunsul lui Cristiano Bergodi a fost extrem de dur, iar acesta a menționat faptul că nu „întoarce obrazul” și și-a dat palme peste față.

”Ce vrei să spui tu? Ce a dat de înțeles Șucu? Ce a dat de înțeles când era 1-3? Ce facem? Eu stau să citesc că la 1-3 eram demis? Domnul Șucu a vorbit cu mine altceva. Eu sunt antrenor. Cât mă lasă să-mi fac treaba, îmi fac treaba. Mie mi-a zis altceva.

Dacă pierdeam, puteam să fiu demis, ok, care-i problemă? Mie domnul Șucu mi-a zis că nu era deloc așa (n.r. că nu ar fi fost demis dacă pierdea cu FCU Craiova).

Nu știu dacă vor să-i facă rău Rapidului sau lui Cristiano Bergodi. Eu am stat liniștit, mi-am văzut de treaba mea,

Eu nu sunt așa, să-mi așa (n.r. își dă o palmă), apoi fac așa (n.r. întoarce obrazul) și-mi mai dai încă una. Eu răspund, pentru că am personalitate. Am răspuns. Am văzut eu că o anumită parte din presă, nu toată lumea… Am văzut o diferență față de mine”, a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

