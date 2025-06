Horaţiu Moldovan, "eroul" României în meciul cu Austria. Parade uriaşe ale portarului român - Antena Sport

Austria: Pentz – Wimmer, Wober, Lienhart, Mwene – Laimer, Seiwald – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch.

Rezerve: Lawal, Schmid, Schiager, Posch, Arnautovic, Honsak, Grillitsch, Querfeld, Grull, Veratgschnig, Friedl.

România: Moldovan – Raţiu, Popescu, Burcă, Bancu – Man, Marin, Chiricheş, Stanciu – Bîrligea, Drăguş

Rezerve: Niţă, Târnovanu, Ghiţă, Screciu, Marin, Alibec, Şut, Creţu, Miculescu, Tănase, Mitriţă, Sorescu.

Mircea Lucescu, declaraţii înainte de Austria – România

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de Austria – România, meci care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“(n.r: Domnule Lucescu, bine v-am găsit, aţi inspectat terenul, cum vi se pare?) E în regulă. Mă temeam că va fi mai moale decât ne aşteptam. Ieri am făcut antrenament pe el, îl simţeam puţin moale. A şi plouat.

(n.r: Cât de greu v-a fost să alegeţi primul 11?) Am avut perioada asta la dispoziţie, am analizat detaliile, pregătirea, motivaţia jucătorilor şi starea de sănătate. Comparând, am ales această formulă de echipă.

(n.r: Ne ajută terenul, ne ajută vremea?) Terenul şi vremea sunt pentru ambele echipe, nu putem spune că ajută pe cineva în mod deosebit.

(n.r: Suporterilor ce le transmiteţi? Foarte mult galben în tribune) Le-am transmis jucătorilor, vedeţi cât de iubiţi sunteţi. Lumea se strânge pentru că ţin foarte mult la voi şi le-aţi dat speranţă foarte mare. E important cum se vor strânge în teren, cum se vor sacrifica, e un meci special”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.