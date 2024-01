"Cu greu mai putem fi opriţi!" Darius Olaru a "capturat" mingea după primul său hat-trick! Ce a spus despre transferul de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

„Nu cred că one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, arătăm bine, meritam. Deja am luat mingea, acum să merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick, sper să nu fie ultimul. Eram pe listă şi am ales să îmi asum responsabilitatea şi să execut penalty-ul.

Să ştiţi că este un pic dificil, am făcut un antrenament pe sintetic, era mult mai bine în Turcia. Cel mai tare am resimţit frigul după ce am ieşit de la pauză. E foarte frig!

După părerea mea, am făcut şi câţiva paşi greşiţi, putea fi mai mare diferenţa. Ne bucurăm că punem puncte faţă de combatante.

Toate meciurile sunt dificile, dacă jucăm în acest fel cred eu că cu greu mai putem fi opriţi. Nu mă gândesc (n.r. la transfer), trebuie să îmi fac treaba aici. Mă gândesc la campionat şi după la transfer. Mă bucur, le doresc mult succes şi cred că vor face o treabă bună, sperăm cât mai mulţi să facem pasul. Trebuie să arătăm pe tere. Eu îmi doresc, la sfârşitul campionatului.

Deja am patru ani aici şi cred eu că e momentul să câştigăm titlul. Trebuie să analizăm foarte bine, să pregătim bine meciul cu Craiova şi să dăm totul să câştigăm şi acolo„, a declarat Darius Olaru la finalul meciului, pentru digisport.ro.

Mijlocaşul în vârstă de 25 de ani este lider detaşat în topul golgheterilor. Are 13 reuşite în această stagiune a Ligii 1. Urmăritorul său, Eduard Florescu, a înscris de 10 ori. Podiumul în topul golgheterilor la zi din Liga 1 este completat de Florinel Coman, Dan Nistor, Aurelian Chiţu şi Alexandru Pop, toţi aceştia având câte nouă goluri marcate în campionat. Clasamentul actualizat din Liga 1: 1. FCSB – 47 de puncte

2. CFR Cluj – 36 de puncte

3. Rapid – 36 de puncte

4. Universitatea Craiova – 34 de puncte

5. Sepsi – 33 de puncte

5. Farul – 33 de puncte FCSB – UTA Arad 4-0 Arădenii au avut prima ocazie de pe Arena Naţională, în minutul 7, când Ariel Lopez a trimis în bara transversală din şase metri. Apoi au urmat două minute în care Darius Olaru a rezolvat meciul. Gol superb din voleu, din afara careului, în minutul 20, după care, două minute mai târziu, a înscris profitând de greşeala lui Căpuşă. Gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 39, la Octavian Popescu, iar repriza s-a încheiat cu ocazia lui Fabry, din minutul 45+1. În partea secundă, Kucher a scos la şutul lui Alexandru Băluţă, în minutul 54, dar bucureştenii au beneficiat de un penalti acordat după consultarea VAR şi Olaru a transformat în minutul 66, reuşind prima sa triplă în Superligă. De altfel, mijlocaşul de la FCSB este golgeterul la zi al campionatului, cu 13 reuşite. Rezultatul final a fost stabilit de Miculescu, în minutul 82, după o lansare a lui Şut, o pasă dată de Baba Alhassan şi finalizarea atacantului venit chiar de la Arad. FCSB s-a impus cu 4-0 şi este pe primul loc în Superligă, cu 47 de puncte, la 11 puncte de echipele clasate pe locurile doi şi trei. UTA Arad se află pe locul 13, cu 24 de puncte. Reclamă

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Pantea 46), Dawa, Ngezana, Radunovic (Panţîru 89) – Lixandru, Ad. Şut, Olaru (Compagno 76) – Luis Phelipe, Al. Băluţă (Miculescu 76), Oct. Popescu (Baba Alhassan 76). ANTRENOR: Elias Charalambous

UTA ARAD: Kucher – Căpuşă (Stolnik 46), Conte, Benga, Micovschi – A. Lopez (Stahl 58), Marcelo Freitas – R. Pop (A. David 46), Fabry (Diogo Rodrigues 46), Omondi – Luckassen (Cooper 67). ANTRENOR: Mircea Rednic

Cartonaşe galbene: Stolnik 61

Arbitri: Viorel Nicusor Flueran – Sebastian Eugen Gheorghe, Imre-Laszlo Bucsi – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Rareş George Vidican – Ciprian Florin Danşa

Observator: Eduard Dumitrescu

