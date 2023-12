Cum a ajuns marele dinamovist Sulejman Demollari în curtea Stelei şi motivul pentru care nu a jucat niciun meci oficial - Antena Sport

Sulejman Demollari a marcat 36 de goluri pentru Dinamo, în 100 de meciuri

Demollari a cucerit titlul cu Dinamo, în 1991-1992 Sulejman Demollari a fost considerat cel mai bun jucător străin din campionatul României, după sezoanele extraordinare de la Dinamo, unde a jucat în perioada 1991-1995. Albanezul ajuns acum la 59 de ani a povestit cum a fost la un pas să joace pentru marea rivală Steaua.

Atacantul cu 36 de goluri în 100 de meciuri pentru Dinamo a mers chiar în cantonament cu Steaua, unde a disputat şi nişte meciuri amicale. A intervenit atunci galeria „câinilor roşii” care a ameninţat cu un mare scandal dacă mutarea va deveni oficială.

Cum a ajuns Sulejman Demollari în curtea Stelei şi motivul pentru care nu a jucat niciun meci oficial

„Eram la final de contract cu Dinamo, iar șefii clubului voiau să scape de mine. Așa am ajuns în Ghencea, am stat în cameră cu Lăcătuș, m-am pregătit la Forban cu echipa, am și jucat în câteva amicale. Semnasem și contractul.