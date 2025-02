Cum a ratat Elvir Koljic transferul la FCSB. Atacantul a dat cărţile pe faţă: "Nici mie nu mi-a convenit" - Antena Sport

Elvir Koljic rupe tăcerea. Noul atacant al celor de la Rapid a vorbit despre culisele mutării în Giuleşti, dar şi despre transferul pe care l-a ratat la FCSB. Atacantul nu a mai fost dorit la Craiova de Mihai Rotaru. Mai mult, atacantul bosniac a vorbit şi despre problemele pe care le-a avut cu accidentările. Începuse foarte bine la Craiova, dar accidentările l-au făcut să-şi piardă locul de titular.

Elvir Koljik a fost aproape de FCSB, dar mutarea la campioană nu s-a mai materializat. Jucătorul a ratat şi o revenire în Bosnia, pentru că a fost dorit de către Marius Şumudică la Rapid.

Elvir Koljic, dezvăluiri despre venirea la Rapid

Elvir Koljic a trecut prin clipe dificile din cauza accidenătirlor suferite. Mai mult, a vorbit şi despre plecarea de la Craiova. Au fost mai multe oportunităţi, dar cea de la Rapid s-a materializat. Asta şi pentru că a fost dorit de către Gigi Becali la FCSB. „Am stat la RMN în jur de 3 ore. Îți dai seama că nici mie nu mi-a convenit! Am făcut la gleznă, era normal să fac RMN, precum și acolo unde am făcut ruptura la tendon.

Nu știu de ce s-a făcut atâta RMN, de ce m-au ținut 3 ore în tubul acela, nici mie nu mi-a convenit, m-a deranjat. Dar asta e, am trecut, eu consider că asta e cea mai bună soluție pentru mine, că am ajuns la Rapid.

Am fost la antrenament cu Craiova și în ultimele 10 minute a venit antrenorul și mi-a spus la modul că am semnat cu FCSB-ul. Am zis: «Când? Nu știu nimic de asta!».