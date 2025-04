"Mie mi-ar fi rușine!" Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj - Dinamo 2-4! - Antena Sport

Echipa Dinamo a meritat, a fost echipa mai bună astăzi. Noi am fost, cu echipele din play-off, pe primul loc (n.r. în sezonul regular). Nu s-au schimbat jucătorii, sigur, au lipsit 4 titulari astăzi, dar nu ai voie să iei astfel de goluri! Nu mi-a plăcut atitudinea din a doua repriză.

Trebuie să vedem cine mai are chef, dacă mai vor, dacă nu, asta este, mergem înainte. Măcar să știu că jucătorii sunt motivați și au pasiune. Veți vedea ce se va întâmpla la următoarele partide”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la digisport.ro.

Zeljko Kopic, reacţie fermă după U Cluj – Dinamo 2-4

Zeljko Kopic a oferit prima reacţie, după U Cluj – Dinamo 2-4. Antrenorul s-a declarat extrem de mulţumit de victoria obţinută de echipa sa, însă le-a cerut jucătorilor să rămână cu picioarele pe pământ, în vederea derby-ului cu Universitatea Craiova din runda următoare.

„Câinii” au obţinut prima victorie din play-off, după trei înfrângeri consecutive. Stipe Perica, cu o „dublă”, şi Astrit Selmani au fost marcatorii lui Dinamo. Simion a „reuşit” să-şi marcheze în propria poartă, în repriza a doua.

Zeljko Kopic a subliniat că victoria cu U Cluj este una extrem de importantă pentru Dinamo, ţinând cont de primele meciuri din play-off. Antrenorul croat şi-a lăudat elevii şi i-a remarcat în special pe Maxime Sivis, Astrit Selmani şi pe Stipe Perica.

„Cred că echipa şi-a arătat personalitatea, prima repriză a fost foarte bună. În a doua, am fost concentraţi pe apărare. Sunt fericit pentru echipă, pentru fani, e o victorie importantă pentru noi.

Am încercat să avem posesie, am pierdut câteva mingi la mijloc. Cu fiecare minut, am început să preluăm controlul. Ştiam că au jucători buni la capitolul viteză şi nu va fi uşor. Am făcut câteva greşeli, am primit goluri, dar Sivis a jucat excelent ofensiv. Astrit a fost bun, mă bucur şi pentru Perica, a marcat două goluri. Am controlat jocul la mijlocul terenului, trebuie să fiu fericit pentru evoluţia echipei.

Am avut discuţii în această săptămână, după meciul cu Rapid. Cu CFR nu am arătat bine, cu FCSB am avut momente bune, dar n-am fost la cel mai bun nivel. Nu puteam juca aşa, avem calitate. Determinarea face diferenţa. Avem în vestiar multe personalităţi foarte bune, sunt mândru de echipa mea.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, a fost o victorie importantă, după trei meciuri. Trebuie să ne odihnim şi să fim în cea mai bună formă la următorul meci. Nu aşa funcţionează lucrurile, să vorbim despre ce loc ne-ar satisface, luăm totul meci cu meci”, a declarat Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 2-4.