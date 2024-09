Cum l-a convins Dan Şucu pe "Dina" Grameni să semneze cu Rapid! Dezvăluirile jucătorului: "Asta mi-a spus!" - Antena Sport

„Dina” Grameni a dezvăluit cum a fost convins de Dan Şucu să semneze cu Rapid. Acţionarul giuleştenilor l-a contactat pe mijlocaşul de 21 de ani şi i-a transmis un mesaj ferm.

„Dina” Grameni este unul dintre cei trei jucători prezentaţi oficial de Rapid, în pauza datorată meciurilor echipelor naţionale. Giuleştenii i-au mai transferat pe Clintin N’Jie şi pe Tobias Christensen, fiind aşteptat sub Grant şi Aaron Boupendza.

Cum l-a convins Dan Şucu pe „Dina” Grameni să semneze cu Rapid

„Dina” Grameni a dezvăluit că Dan Şucu i-a transmis doar faptul că este dorit la Rapid. Mijlocaşul a primit doar păreri pozitive despre trupa de sub Grant, iar la scurt timp, l-a sunat înapoi pe acţionarul giuleştenilor şi i-a spus că-i acceptă oferta.

„A doua zi după meciul cu Muntenegru de la naţională, a venit Rareş Pop cu telefonul, mi-a spus că vrea cineva să vorbească cu mine. Am văzut numele domnului Şucu acolo, m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, că sunt dorit aici. Nu puteam să spun ‘da’ din prima, am vorbit cu familia, cu agentul, toată lumea cu care am vorbit mi-a spus că nu trebuie să stau pe gânduri, să mă duc la Rapid, că fac pasul corect. Eu deja luasem decizia în proporţie de 95%. După câteva ore, l-am sunat pe domnul Şucu înapoi şi i-am spus că vreau să vin la Rapid.

Mă simt bucuros, entuziasmat, plin de energie pozitivă, de încredere în mine şi în echipă. Putem duce Rapid sus în clasament, unde îi este locul. Am venit aici cu gândul de a câştiga trofee, un club ca şi Rapid merită să facă asta. Băieţii m-au primit foarte bine, sunt bucuros că am ales Rapid şi sper să facem meciuri bune”, a mai spus „Dina” Grameni, conform Rapid TV.