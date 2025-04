Cum l-a descris Zeljko Kopic pe Louis Munteanu, înainte de Dinamo - CFR Cluj. Mesaj direct pentru suporteri - Antena Sport

Louis Munteanu este un jucător periculos, face un sezon foarte bun. Este unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga, dar nu e vorba doar de el, CFR-ul are jucători foarte buni. Nu este o coincidență că Louis Munteanu a marcat atât de multe goluri, are niște calități foarte bune”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – CFR Cluj.

Andrei Nicolescu a anunţat revoluţia la Dinamo

Andrei Nicolescu a anunţat că Dinamo va trece la alt nivel începând cu sezonul următor, chiar dacă nu are încă drept de participare în cupele europene. Aflată pe 5 în play-off, trupa din Ştefan cel Mare vrea să emită pretenţii la titlu, în stagiunea viitoare.

„Am declarat și eu, și domnul Kopic. Încercăm să aducem în jur de 10-12 jucători. Ne-am apucat de treabă. Avem discuții preliminare. Am făcut deja un transfer de la UTA. Clubul nu a ajuns atât de bine organizat încât, după ce își trimite scouterul în Italia, să aducă jucători de acolo. Încercăm să găsim cele mai bune soluții. Gnahoré va continua. Are contract încă un an de zile. Am declarat asta, cred. La Dinamo, în acest moment, nimeni nu este de nevândut. Noi ne așezăm la masă pentru oricine. Nu avem nicio ofertă concretă pentru el.

Cu Josh (n.r. Homawoo), cred că putem să spunem că nu mai e cu gândul la Dinamo. E destul de clar acolo. Cred că Dinamo noastră, din grup, e una corectă, chiar dacă presa spune că nu avem obiectiv. Jucătorii se pregătesc pentru sezonul viitor. Și Sivis mai are și el doi ani de contract. Face parte din proiectul nostru”, a spus dinamovistul, citat de fanatik.ro.