Damjan Djokovic i-a dat răspunsul final lui Dinamo, după ce "câinii" i-au făcut o ofertă: "A discutat şi cu antrenorul" - Antena Sport

Reclamă

Nici în ceea ce îl priveşte pe Dorin Rotariu informaţiile nu le sunt favorabile „roş-albilor”. La fel ca şi Djokovic, Dorin Rotariu ezită să meargă la Dinamo din pricina poziţiei din clasament a „câinilor”. Totodată, un impediment îl constituie şi faptul că Dinamo i-a propus lui Rotariu un contract pe numai 6 luni.

Potrivit gsp.ro, de Damjan Djokovic s-ar fi interesat şi CFR Cluj, echipă la care croatul a mai evoluat şi alături de care a cucerit 3 titluri de campion al României şi o Supercupă.

Reclamă

Reacţia lui Zeljko Kopic, când a fost întrebat despre transferurile lui Rotariu şi Djokovic

Tehnicianul croat i-a lăudat pe cei doi jucători aflaţi pe „lista neagră” a lui Gigi Becali, dar a ţinut să afirme că Dinamo are suficiente variante pentru a se „întări”.

”Da, e tare, e un sentiment plăcut. Am vrut să începem în faţă încă din primele minute. Adversarii s-au apărat bine. Repriza a doua a fost mai bună, ne-am creat ocazii şi cred că am meritat cele trei puncte. Cel mai important lucru e că nu ne-am dat bătuţi. Chiar dacă nu am jucat bine prima repriză. Ne-am luptat pentru fiecare minge. Cred că am fost din ce în ce mai buni de-a lungul partidei.

E frumos să câştigi două jocuri dar nu putem să spunem că suntem foarte fericiţi. Încă suntem în zonă acolo şi trebuie să ne batem să supravieţuim. Da, e o situaţie mai bună însă. Nu e o pauză lungă. E important să fim recuperaţi, să facem un cantonament şi să fim gata de restartul sezonului.

Reclamă 4 / 0/3

Vă dau mereu acelaşi răspuns: vom analiza situaţia noastră, vom vorbi la club şi vom lua cele mai bune decizii. Ştiu cine sunt Rotariu şi Djokovic. Sunt jucători buni, dar sunt foarte mulţi jucători buni pe piaţă. Dinamo e un club special, dar toată lumea care vine aici trebuie să înţeleagă că avem aşteptările noastre, să vină cu inima deschisă şi să înţeleagă că vor veni vremuri mai frumoase şi pentru noi”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit orangesport.ro. Dinamo îl vrea pe Eduard Florescu S-a aflat care este transferul de senzaţie pe care Zeljko Kopic îl forţează la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a pus ochii pe vedeta rivalei de la retrogradare, anume Botoşani. Tehnicianul croat vrea să-l transfere pe Eduard Florescu. Dinamo a legat două victorii în Liga 1 şi a acumulat 16 puncte în clasament, fiind la şapte puncte de locul de baraj, ocupat de Poli Iaşi. „Câinii” sunt în căutare de jucători, pentru a-şi întări lotul în lupta pentru evitarea retrogradării. Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, nu vrea să se despartă cu uşurinţă de golgheterul echipei sale. Oficialul moldovenilor cere nu mai puţin de jumătate de milion de euro în schimbul lui Florescu. Eduard Florescu a marcat o „dublă” în prima victorie obţinută de Botoşani în acest sezon. În ultimul meci din 2023, moldovenii s-au impus cu 2-0 pe terenul celor de la Botoşani. La meciul respectiv, mai mulţi titulari indiscutabili ai moldovenilor au lipsit, acuzând accidentări dubioase, dat fiind faptul că au fost titulari în duelul din urmă cu două etape, cu Dinamo. Concret, Pius, Benzar, N’Goma şi Pinson au absentat din meciul cu Oţelul.