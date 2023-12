Reacţia lui Zeljko Kopic, când a fost întrebat despre transferurile lui Rotariu şi Djokovic! Antrenorul lui Dinamo, anunţ ferm - Antena Sport

Reclamă

”Da, e tare, e un sentiment plăcut. Am vrut să începem în faţă încă din primele minute. Adversarii s-au apărat bine. Repriza a doua a fost mai bună, ne-am creat ocazii şi cred că am meritat cele trei puncte. Cel mai important lucru e că nu ne-am dat bătuţi. Chiar dacă nu am jucat bine prima repriză. Ne-am luptat pentru fiecare minge. Cred că am fost din ce în ce mai buni de-a lungul partidei.

E frumos să câştigi două jocuri dar nu putem să spunem că suntem foarte fericiţi. Încă suntem în zonă acolo şi trebuie să ne batem să supravieţuim. Da, e o situaţie mai bună însă. Nu e o pauză lungă. E important să fim recuperaţi, să facem un cantonament şi să fim gata de restartul sezonului.

Vă dau mereu acelaşi răspuns: vom analiza situaţia noastră, vom vorbi la club şi vom lua cele mai bune decizii. Ştiu cine sunt Rotariu şi Djokovic. Sunt jucători buni, dar sunt foarte mulţi jucători buni pe piaţă. Dinamo e un club special, dar toată lumea care vine aici trebuie să înţeleagă că avem aşteptările noastre, să vină cu inima deschisă şi să înţeleagă că vor veni vremuri mai frumoase şi pentru noi”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit orangesport.ro.

Dinamo, victorie cu FC Voluntari

Într-o primă repriză în care Dinamo a avut posesia, formaţia bucureşteană nu a reuşit să pună în pericol poarta lui Fernandez. Nemec a înscris pentru FC Voluntari, în minutul 45, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Repriza secundă a început mai târziu cu cinci minute, din cauza unor probleme tehnice la instalaţia de comunicare a arbitrilor. În minutul 67 portarul oaspeţilor, Jesus Fernandez a apărat un şut al lui Goncalo Gregorio, la cea mai mare ocazie de până atunci a meciului. Dinamo a reuşit însă să câştige cele trei puncte, după ce a primit un penalti în minutul 90, la un fault în careu asupra lui Hakim Abdallah. Goncalo Gregorio a transformat şi dinamoviştii s-au impus cu 1-0.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic este tot pe penultimul loc al clasamentului, cu 16 puncte, dar s-a apropiat la 7 puncte de Poli Iaşi, ocupanta ultimului loc de baraj. FC Voluntari este pe locul 13, cu 24 de puncte.

DINAMO: Golubovic – Lucas de Araujo, Patriche, Homawoo – Cr. Costin (de Moura 82), Ilic (Bena 82), D. Iglesias, Amzăr (Bani 76) – Ghezali (Hakim Abdallah 46), Goncalo Gregorio, D. Politic (C. Ţîră 82). ANTRENOR: Zeljko Kopic FC VOLUNTARI: J. Fernandez – Ricardinho, Matricardi, Armaş – Carnat (Droppa 87), V. Raţă (Cocian 55), Crepulja, Sigurjonsson (Boboc 87), Aliji – R. Popescu(D. Andrei 37), Nemec. ANTRENOR: Ilie Poenaru Cartonaşe galbene: C. Ţîră 71, D. Politic 75, Goncalo Gregorio 90+3 Arbitri: Andrei Moroiţă – Bogdan Gheorghe, Mihăiţă Necula – Marius Omuţ Arbitri VAR: Istvan Kovacs – Lucian Rusandu Observator: Marian Salomir Cum arată clasamentul Ligii 1 1. FCSB – 44 de puncte

2. CFR Cluj – 36 de puncte

3. Universitatea Craiova – 34 de puncte

4. Rapid – 33 de puncte

5. Sepsi – 30 de puncte

6. Farul – 30 de puncte

7. Hermannstadt – 29 de puncte

8. U Cluj – 29 de puncte

9. FCU Craiova – 27 de puncte

10. Petrolul – 27 de puncte

11. Oţelul – 26 de puncte

12. UTA – 24 de puncte

13. FC Voluntari – 24 de puncte

14. Poli Iaşi – 23 de puncte

15. Dinamo – 16 puncte

16. FC Botoşani – 12 puncte