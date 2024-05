Dan Petrescu avertizează înainte de CFR Cluj - Farul: "Stresul a rămas mai mult de partea noastră!" - Antena Sport

Un loc în clasament asigură niște bani, iar pentru noi un loc doi ar fi extraordinar. Ar fi o calificare în cupele europene fără un meci de baraj. Sunt conștient de importanța și dificultatea meciului. Cel mai important e rezultatul, un egal sau o victorie ne aduce locul doi”, a spus Dan Petrescu la conferinţa de presă susţinută înainte de CFR Cluj – Farul.

De asemenea, antrenor clujenilor nu s-a abţinut şi a criticat regula U21, dar şi faptul că echipa de pe locul 3 are un meci de baraj cu o echipă din playout pentru a se putea califica în cupele europene.

Reclamă

„CFR Cluj are nevoie să fie în Europa și să facă rezultate, dar întâi trebuie să ajungă acolo. Știți și voi, locul 3 își aduce un meci de baraj în care se poate întâmpla orice.

Sincer, și anul trecut am fost aici și am jucat acest meci, nu îi văd rostul. Nu cred că e logic ca locul 10 să ajungă să joace în Europa. Ar trebui să facem o schimbare, ca la anul sau cât mai curând să nu mai existe acest meci pentru că nu îi văd rostul.

Am fost mereu și împotriva regulii U21, nu i-am văzut sensul. Dacă vrem în fotbalul mare, hai să facem ce fac ei. Noi facem invers. Unde vezi în fotbalul mare să joci cu under?”, a mai spus Petrescu.

Reclamă 4 / 0/3

Rămâne Edi Iordănescu la naţională şi după EURO 2024? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...