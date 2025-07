Dan Petrescu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: "S-a văzut că pentru unii e greu la CFR" - Antena Sport

Argeș a meritat victoria, au fost mai conectați, mai pragmatici, au știut când să marcheze. Cred că dacă se termina prima repriză 0-0, altfel arăta meciul, asta îmi doream și eu, ca să pot să fac niște schimbări. Am luat un gol când am avut corner, ne-am grăbit, am pierdut mingea și pe contraatac (n.r. am primit) un gol extraordinar. Un meci slab al nostru și un meci bun al lui FC Argeș.

Mie nu-mi place să sacrific nimic. Toată cariera mi-a plăcut să câștig meciuri. Cu ocazia asta am văzut ce jucători avem care pot, sunt bune meciurile astea într-un fel, să-ți dai seama ce jucători pot să joace la alt nivel. Mie nu-mi place să critic jucătorii niciodată în public, dar s-a văzut asta, că pentru unii jucători e greu la CFR. N-am avut nici pregătire bună, nicio echipă n-a avut, a fost scurtă, noi avem cinci jucători accidentați, FCSB are și ea vreo cinci. Cu cei cinci jucători ar fi fost mai ușor.

(n.r. Întrebat despre meciul cu Lugano din preliminariile UEL) Presiunea e mare, e o echipă extraordinară, vor juca și ei pe iarbă, va fi un meci de care pe care. Din păcate, l-am mai pierdut și pe Muhar, sper astăzi ca niciun jucător care a ieșit să nu fie accidentat, pentru că avem nevoie de cei care sunt pe listă. Dacă doamne ferește, nu iese bine, rămâne și speranța cu Conference League, dar ne-am dori cu toții să ne calificăm joi“, a spus Dan Petrescu la interviu.