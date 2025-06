Dan Petrescu, înainte de noul sezon al lui CFR Cluj: "Vor fi accidentări" - Antena Sport

Dan Petrescu l-a anunţat pe Neluţu Varga că are nevoie de mai multe transferuri la CFR Cluj, pentru ca echipa să facă faţă pe plan intern şi european în următorul sezon. Asta şi pentru a evita accidentările.

CFR Cluj a terminat pe locul secund în stagiunea precedentă şi a câştigat Cupa României, trofeu care o ajută pe echipa lui Varga să joace în Europa League.

Karlo Muhar, Antonio Bosec, Drilon Islami, Tudor Cociș și Marko Gjorgjievski sunt jucătorii transferaţi de CFR Cluj. Petrescu l vrea şi pe fundaşul Valentin Costache. rămas liber de contract după despărţirea de UTA.

Dan Petrescu, înainte de noul sezon al lui CFR Cluj: “Vor fi accidentări”

“Cred că a fost cel mai bun sezon la meu, personal, la CFR. Chiar dacă nu am luat campionatul. Și sper, în continuare să facem un sezon excelent și să câștigăm cel puțin un trofeu. Fiecare spune ce vrea. Oricum, părerea mea a fost mereu judecată altfel decât la alți antrenori.

Eu mereu am fost cel care a făcut probleme, dar asta e părerea mea. Știu în ce condiții s-a lucrat, știu realitatea. Toată lumea vrea mult, vorbește, dar realitatea nu o spune nimeni. Eu știu ce am lucrat, ce am făcut, de aceea cred că a fost cel mai bun sezon pe care l-am avut”.