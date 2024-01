Horaţiu Moldovan, dorit în LaLiga! Portarul titular al naţionalei, aproape de un transfer uriaş! - Antena Sport

Reclamă

Horaţiu Moldovan a reacţionat, recent, după informaţiile apărute în ultima vreme, care susţineau că portarul Rapidului a cerut un salariu de 30.000 de euro pentru a rămâne în Giuleşti.

Dan Şucu şi Victor Angelescu l-au chemat la negocieri, în încercarea de a-i prelungi contractul, care expiră în vara lui 2025.

Reclamă

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.

„Nu am niciun reproş faţă de domnul Şucu”

Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine. Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul.

Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.

Reclamă 4 / 0/3

Dacă vine o ofertă foarte bună, mă gândesc şi la EURO, dar şi la mine. O ofertă foarte bună înseamnă un campionat foarte bun din Europa. Sper să câştigăm titlul. Am mare respect faţă de suporterii rapidişti. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi sper la final să arătăm că suntem de neclintit”, a spus Moldovan, la reunirea Rapidului. Horaţiu Moldovan are o condiţie specială pentru echipa care vrea să îl transfere de la Rapid! Având în vedere că la vară se va desfăşura EURO 2024, acolo unde România va întâlni în grupă Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B (Israel, Bosnia-Herţegovina, Islanda sau Ucraina), Horaţiu Moldovan are o condiţie specială pentru formaţia care se va decide să îi plătească clauza de reziliere şi să-l transfere. Horaţiu Moldovan cere să îi fie asigurat locul de titular la următoarea echipă cel puţin până în vara lui 2024, pentru a nu-i fi afectat locul de titular în naţionala României. „Am o pereche de cătuşe, o să îl leg de bară să nu plece. Clauza lui nu e de 800.000 de euro, e o sumă mai mare. Problema este existenţa clauzei şi din păcate nu am putut să o evităm (n.r. – la semnarea contractului). Pe viitor nu vor mai apărea astfel de probleme”, declara preşedintele Rapidului, Daniel Niculae, despre clauza lui Horaţiu Moldovan.