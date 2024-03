Dan Şucu se gândeşte doar la derby-ul cu FCSB: "Doamne, ce mult mi-ar plăcea să batem" - Antena Sport

„Un rezultat pozitiv, dar rămâne cu un gust amar. Noi am venit aici de a câştiga meciul. Am contracarat bine toţi mijlocaşii lor. La prima şansă, ei ne-au dat gol. Până atunci ei nu au făcut nimic.

A fost şi acel episod. M-am uitat la fază, trebuie să spună ei argumentele pentru care nu au dat penalty. Vorbim despre cine a fost la VAR. Cum e posibil? Dacă nu e penalty acesta, atunci ne lăsăm de fotbal! După ce a dat Oaidă, a căzut pe el. Nu e posibil.

Noi avem două meciuri grele. Nu e uşor să câştigi cu Craiova, care e o echipă foarte bună. Ne dorim să câştigăm pentru că mergem la 9 puncte”, a spus Bergodi la digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Albu a rupt tăcerea după scandalul de la Iaşi

Alexandru Albu a rupt tăcerea după scandalul de la Iaşi. Mijlocaşul Rapidului şi-a cerut scuze pentru faptul că a ieşit în club la Iaşi, alături de Borza, imediat după înfrângerea cu Poli.

Alexandru Albu a spus că a avut şi e perioadă mai grea din viaţă şi le-a promis fanilor că va da totul pe teren pentru echipă. Albu a mai spus că Rapid trebuia să primească un penalty în finalul derby-ul cu Universitatea Criova. De asemenea, Albu a vorbit şi despre derby-ul cu FCSB.

„A fost un meci greu, am întâlnit o echipă bună, cu calitate. Puteam să înscriem mai repede. Pe final cred că am avut un penalty din ce am văzut. În fine, nu am eu ce se comentez. Asta e, acum urmează un derby. Nu ştiu dacă va fi ultima şansă, dar important este să câştigăm şi să luăm cele 3 puncte. A fost o perioadă mai grea, am făcut acea greşeală. Vreau să îmi cer scuze suporterilor. Nu vreau să fac rău clubului.

Îmi cer scuze, nu trebuia să fac acel gest prostesc. Am plătit şi am învăţat. Încerc să dau totul pe teren. Îmi pare rău pentru situaţia creată, nu trebuia să ies. Îmi cer scuze suporterilor şi celor din club. Am avut o perioadă mai nasoală în viaţa mea şi am simţit să refuleze. Din păcate, nu am făcut bine ce a făcut. Am plătit pentru asta. Nu contează perioada, se ia meci cu meci. Meciul direct va fi o altă partidă. Oricine poate câştiga”, a spus Alexandru Albu după Universitatea Craiova – Rapid 1-1, la digisport.ro.