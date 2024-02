Dani Coman a răbufnit după acuzaţiile de "omenie" ale lui Gigi Becali: "Mă las de fotbal cu totul dacă se demonstrează!" - Antena Sport

Reclamă

„Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren. Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe.

Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal. Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci.

Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.

Rapid are cinci victorii la rând în Liga 1 şi s-a apropiat la cinci puncte de liderul FCSB. În această etapă a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt. Krasniqi (54) şi Albion Rrahmani (66) au înscris golurile din Giuleşti.

Gigi Becali, ironii pentru parcursul Rapidului

Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou în discuţie conceptul de „omenie” în fotbalul românesc.

Becali a spus că nu îi mai vrea pe cei de la Hermannstadt în playoff şi că îi preferă pe cei de la Sepsi, Otelul sau chiar Craiova lui Adrian Mititelu în play-off. „Nu cinci victorii că… nu are rost acum. Cinci victorii, alea trei puncte cu Mititelu cu prostii, cu Dinamo tot aşa, cu alţii tot aşa. Nu mă bag eu la omenie. Când e vorba de omenie, nu mă bag. Eu nu interprezez. Mulţi au vorbit de omenie. Din punctul meu de vedere, nu mai există omenie la fotbal. Eu râd când zic ei că e omenie. Eu nu cred în astea. Eu văd 7 puncte. FCSB, lider detaşat. Ce, 4 puncte nu sunt de ajuns? (n.r. după înjumătăţire). Noi jucăm ultimele două etape cu locul 5 şi locul 6. Eu vreau cu Mititelu, că nu face omenie. Nici Oţelul nu face omenie, nici Sepsi nu face. La Sepsi au demonstrat oamenii că nu fac omenie. Nu îi mai vreau pe cei de la Hermannastadt în play-off„, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro. FCSB a remizat în două dintre ultimele trei meciuri din campionat. Cum arată clasamentul Ligii 1: 1. FCSB – 55 de puncte

2. Rapid – 48 de puncte

3. CFR Cluj – 45 de puncte

4. Farul – 40 de puncte

5. Universitatea Craiova – 39 de puncte

6. Petrolul – 35 de puncte

7. Hermannastatd – 34 de puncte

8. Universitatea Cluj – 34 de puncte

9. UTA – 34 de puncte

10. Sepsi – 33 de puncte

11. Oţelul – 31 de puncte

12. FC U Craiova – 30 de puncte

13. FC Voluntari – 27 de puncte

14. Poli Iaşi – 27 de puncte

15. Dinamo – 22 de puncte

15. Dinamo – 22 de puncte

16. FC Botoşani – 21 de puncte De precizat că în ultima etapă a sezonului regular se va disputa derby-ul din Giuleşti dintre Rapid şi FCSB.

