Daniel Bîrligea, după ce a fost înjurat de fanii Rapidului: "Pot să mă înjure, nu mă afectează! Am vrut să mă apăr" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a avut o primă reacţie după ce a fost înjurat de fanii Rapidului. Rapid s-a salvat miraculos la ultima fază a meciului şi a scos un punct din derby-ul cu CFR Cluj. Hasani a egalat în minutul 90+7, iar Lennon a simţit primele emoţii în Giuleşti.

CFR Cluj a condus cu 1-0 şi 2-1, dar Rapid a revenit de fiecare dată. Ultima dată chiar la ultima fază a meciului, prin Hasani. Cel mai tensionat moment a fost după ce Bîrligea a deschis scorul şi i-a incitat pe fanii rapidişti.

Daniel Bîrligea, după ce a fost înjurat de fanii Rapidului

„A fost un duel din ambele părţi, ambele echipe ne-am dorit să câştigăm. Ne-au egalat în ultimele secunde. Mergem cu capul sus înainte şi se gândim la meciul din Europa. Au câştigat ei un punct şi singur sunt fericiţi. Şi faptul că am fost la naţională, mi-a dat continuitate. La naţională nu prea am jucat şi nu simt oboseala. Nu a fost cine ştie ce conflict, pot să ma înjure, dar eu am vrut să mă apăr. Mi-am pus mâinile la urechi pentru că pot să ma înjure pentru că nu afectează. Îmi cer scuze pentru asta, eu sunt singur, ei sunt 10 mii. Aşa cum eu şi Petrila suntem prieteni, dar ne înjurăm în teren„, a spus Daniel Birligea la digisport.ro.

„Câteodată aşa e fotbalul. Ultimile minute, în ultimele secunde, ei nu mai aveau nimic de pierdut şi au presta mai mult. Trebuie să fim mai puternici. Ne gândim acum la următorul meci. A fost un meci frumos. Am venit să câştigăm aici, nu un egal. Eu mă simt bine şi sper să continuăm. Încă n ecăutăm ritmul, trebuie să se adaptaze. Toate meciurile vor fi dificile şi cei care sunt noi trebuie să muncească mult„, a spus şi Panagiotis Tachtsidis.

Rapid – CFR Cluj 2-2. Hasani, eroul giuleştenilor! Echipa lui Neil Lennon a obţinut un egal la ultima fază

Daniel Bîrligea a înscris în minutul 19 al meciului din Giuleşti, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Rapid a replicat prin bara lui Burmaz, din minutul 23, şi prin şutul lui Albion Rrahmani, din minutul 26. Golul a picat însă în poarta gazdelor, după o pasă a lui Deac şi un şut al lui Bîrligea la colţul lung. Era minutul 28 şi acesta a fost singurul gol al reprizei.