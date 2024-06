Daniel Niculae a rupt tăcerea, după plecarea de la Rapid! Ce a spus despre Dan Şucu: "Boală veche!" - Antena Sport

Daniel Niculae a rupt tăcerea, după plecarea de la Rapid Dan Şucu, alături de Daniel Niculae în tribună / Mediafax Foto / George Fluster via Hepta Daniel Niculae a rupt tăcerea, după plecarea de la Rapid. Fostul preşedinte al giuleştenilor a transmis că cei trei ani petrecuţi la formaţia de sub Grant au fost frumoşi, însă regretă că echipa nu şi-a îndeplinit obiectivul, în sezonul precedent. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Daniel Niculae a plecat de la Rapid, în această vară. Viorel Moldovan i-a luat locul şi este noul preşedinte al giuleştenilor. Daniel Niculae a rupt tăcerea, după plecarea de la Rapid Daniel Niculae a dezvăluit că i s-a încheiat contractul cu Rapid, mărturisind că a fost lângă echipă încă de când aceasta evolua în Liga a 4-a. „Nico” le-a mulţumit tuturor celor care au avut încredere el, în perioada în care a fost preşedintele trupe de sub Grant. Întrebat şi dacă este „vinovat” pentru venirea lui Dan Şucu la Rapid, Daniel Niculae a oferit imediat răspunsul. Acesta a recunoscut că el şi Vasile Maftei au fost cei „responsabili” de venirea acestuia la formaţia de sub Grant, şi el dorindu-şi să fie acţionat la Rapid. „S-a încheiat contractul. Sunt un pic obosit după o mișcare. Au fost trei ani frumoși în care am încercat să-mi îndeplinesc unul dintre visuri. Reclamă

Am avut posibilitatea de a continua drumul din Liga 4. După intrarea clubului în faliment au fost două entități de Rapid. A fost acel început de proiect în care am coagulat cei mai buni jucători.

Am ajuns până în Liga 3. Victor a venit alături de noi. Eu am renunțat o perioadă. În Liga 2 m-am întors. Am și promovat. Cel mai mare merit l-au avut jucătorii și Mihai Iosif. Le mulțumesc că au avut încredere în mine.

(N.r. Ești ‘vinovat’ pentru venirea domnului Șucu la Rapid?) A spus și dânsul. În proporție destul de mare, eu și Maftei. A fost și dorința dânsului de a investi în fotbal, și dorința noastră de a aduce oameni potenți financiar la Rapid.

E boală veche (n.r. rapidismul), pentru că să susții o echipă și să joci pe teren e un vis devenit realitate. Mergeam la mecirui de când eram mic. Lucrurile au fost extraordinare. De când am început acest proiect, aveai nevoie să te agăți de oameni. Durata proiectului era de 5 ani, să ajungem în Liga 1. Menținerea în prima ligă a fost un obiectiv realist (n.r. în primul an de la promovare). Trebuie să ai o stabilitate. Primul pas a fost menținerea în prima ligă. Al doilea a fost play-off-ul, apoi locurile 1-3. Dezamăgit cred că sunt eu că în ultimul sezon nu am reușit să îndeplinesc obiectivul. Discuții sunt tot timpul”, a spus Daniel Niculae, conform digisport.ro. Dan Şucu, atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae Dan Şucu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae, chiar la conferinţa de presă prin care Rapid l-a prezentat pe înlocuitorul lui Nico, Viorel Moldovan. „Daniel Niculae e un om excepțional. A făcut multe lucruri bune aici și va mai lucra cu noi la un moment dat. Nu este în obișnuința noastră să ne spălăm lucrurile în public. Dar un lider nu poate să fie un băiat bun. Una e să fii corect, alta e să fii bun. Noi îl susținem în continuare. Pe partea cealaltă, rezultatele din ultimele 10 etape și că nu ne-am îndeplinit obiectivul e inacceptabil. Obiectivele sunt obiective și trebuie realizate. Eu îmi respect toate promisiunile pe care le fac și lucrez doar cu oameni care își respectă promisiunile făcute. Nu vreau să văd pe cineva în fața mea care în loc să vină cu soluții vine cu motive pentru care nu se poate face ceva. Asta funcționează în toate segmentele în care lucrez”, a spus Şucu, într-o conferinţă de presă.