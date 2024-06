Dan Şucu, atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae: "Nu vreau să văd pe cineva în fața mea care nu vine cu soluţii" - Antena Sport

Dan Şucu, atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae Daniel Niculae, în timpul unui meci - Hepta Dan Şucu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae, chiar la conferinţa de presă prin care Rapid l-a prezentat pe înlocuitorul lui Nico, Viorel Moldovan. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Şucu i-a reproşat lui Niculae felul în care a gestionat perioada din play-off, în care Rapid s-a făcut de râs. „Nu venea cu soluţii de a rezolva problemele”, a spus omul de afaceri. Dan Şucu, atac fără precedent la adresa lui Daniel Niculae „Daniel Niculae e un om excepțional. A făcut multe lucruri bune aici și va mai lucra cu noi la un moment dat. Nu este în obișnuința noastră să ne spălăm lucrurile în public. Dar un lider nu poate să fie un băiat bun. Una e să fii corect, alta e să fii bun. El trebuie să judece cu aceeași măsură indiferent cine în fața lui. Fără prietenii, fără dușmănii. Pur și simplu trebuie să fie echilibrat. Băieții buni nu sunt mereu și lideri buni. Rapid are identitate proprie, nu se pune problema să schimbăm ceva. E de departe cea mai coerentă din România. Situația juridică prin care trece Daniel nu e un lucru pe care cineva vrea să-l experimenteze. Noi îl susținem în continuare. Pe partea cealaltă, rezultatele din ultimele 10 etape și că nu ne-am îndeplinit obiectivul e inacceptabil. Obiectivele sunt obiective și trebuie realizate. Eu îmi respect toate promisiunile pe care le fac și lucrez doar cu oameni care își respectă promisiunile făcute. Reclamă

Nu vreau să văd pe cineva în fața mea care în loc să vină cu soluții vine cu motive pentru care nu se poate face ceva. Asta funcționează în toate segmentele în care lucrez”, a spus Şucu, într-o conferinţă de presă.

Viorel Moldovan, prezentat oficial la Rapid

Viorel Moldovan a fost prezentat oficial la Rapid. Fostul mare internaţional este noul preşedinte al clubului din Giuleşti. El i-a luat locul lui Daniel Niculae, iar miercuri a susţinut prima conferinţă de presă.

„Este o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de preşedinte. Am trăit experienţele de jucător, director sportiv şi antrenor. Acum mă aflu în faţa unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar şi vremuri grele la Rapid. Îmi amintesc cum era totul când am plecat şi ce am găsit acum, după 10 ani.

Ştiu că în Giuleşti există sintagma Rapidist născut, nu făcut. Consider că important este, în primul rând, să simţi şi să dai totul pentru echipă. Fără să par lipsit de modestie, eu cred că am dat totul pentru Rapid, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Am făcut-o pentru că aşa am simţit şi aşa sunt contruit ca om. Le mulţumesc domnului Şucu şi domnului Angelescu pentru încrederea acordată şi, mai ales, pentru stabilitatea financiară pe care mi-au prezentat-o. Nu pot uita că acum 10 ani, după ce am plecat, după o mare performanţă sportivă, clubul se afla în sărăcie. Ştiu că nu îi place domnului Şucu acest cuvânt, îl eliminăm de azi înainte. Ţin să îi mulţumesc şi fostului meu coechipier şi elev Daniel Niculae pentru ce a reuşit să clădească aici. Nu în ultimul rând, suporterilor. I-am urmărit sezonul trecut şi au fost fantastici. Rapid, fără suporteri, nu ar fi Rapid, ar fi un club oarecare. Sunt convins că vom ţine locomotiva pe şine şi vom prinde viteză”, a declarat Viorel Moldovan, la prezentarea oficială la Rapid.