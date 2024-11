Darius Olaru, despre golul controversat marcat în FCSB - Unirea Slobozia 3-0: "Nu îmi explic". Semnal de alarmă pentru coechipieri - Antena Sport

Darius Olaru a recunoscut că nu înţelege cum mingea a ieşit din poartă după ce a înscris în FCSB – Unirea Slobozia, scor 3-0. Campioana României s-a impus în meciul de pe Arena Naţională fără drept de apel şi a venit la doar trei puncte în spatele liderului U Cluj.

Darius Olaru a deschis scorul în minutul 27, după o fază controversată, fiind nevoie de intervenţia VAR pentru ca reuşita căpitanului de la FCSB să fie validată. În prelungirile primei reprize, Olaru l-a lansat perfect pe Daniel Bîrligea, iar atacantul l-a învins pe Rusu cu o torpilă.

Darius Olaru şi-a avertizat coechipierii înaintea meciurilor din Europa League: „Trebuie să muncim mai mult ca să putem face faţă”

„A fost ciudat. Eu am văzut din prima că mingea a intrat. Am văzut-o clar, lângă acel metal, lângă bară, dar nu îmi explic cum a ieşit din poartă. Îmi era dor, nu am mai marcat de câteva etape bune, dar cel mai important e că am câştigat. Veneam după o deplasare dificilă, în care am pierdut în ultimele minute şi aveam nevoie de această victorie.

Am timp să mă odihnesc după ce nu mai joc fotbal, deocamdată vreau să mă bucur de fotbal, să ajut echipa să câştige. Am pus o contră, mă bucur că nu a fost mai grav. Putea să fie lejer o entorsă. Mi s-a părut cam de galben.

Şi la Botoşani am fost să câştigăm. Asta ne gândim la fiecare meci, să marcăm repede, să ne impune jocul. Am intrat să câştigăm pentru că în tur am avut un meci dificil, ne-au egalat pe final. Atunci s-au bucurat cam mult pentru acel egal şi azi nu trebuia să îi lăsăm să se bucure.