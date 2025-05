"E o bucurie imensă!" Darius Olaru, în culmea fericirii după ce FCSB a câștigat un nou titlu - Antena Sport

Jucătorul echipei FCSB, Darius Olaru, a afirmat, sâmbătă, la finalul partidei cu Universitatea Craiova, câştigată cu 1-0, că obţinerea unui nou titlu de campioană reprezintă o bucurie imensă pentru el şi colegii săi.

„E mai diferit acum, dar în acelaşi timp, parcă m-am bucurat ca prima dată. E o bucurie imensă pentru noi, pentru toţi cei care au venit în această seară la stadion. Ne bucurăm că am reuşit în acest an să câştigăm din nou campionatul. Sunt cam multe petreceri într-o săptămână, dar uite că avem şi rezultate. Poate că nimeni nu se aştepta, la câte petreceri am avut în ultima săptămână”, a spus Darius Olaru la digisport.ro.

Darius Olaru a reacționat după ce FCSB a câștigat un nou titlu

„Eu abia am revenit după accidentare, mă gândesc să revin, să joc cât mai mult. Mi-aş dori foarte mult să rămânem în această formulă şi la anul să ne propunem şi mai mult, pentru că această echipă poate mai mult”, a mai adăugat Olaru, citat de agerpres.ro.

Echipa de fotbal FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă din etapa a 9-a a Ligii 1. La sfârşitul acestui meci, FCSB a sărbătorit cel de-al doilea titlu de campioană consecutiv alături de cei peste 53.000 de suporteri prezenţi.

FCSB a devenit campioană din punct de vedere matematic în 10 mai, după ce urmăritoarele sale din clasament, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, au remizat, 2-2, în etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii 1 de fotbal.