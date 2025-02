David Miculescu e gata pentru dubla de foc cu PAOK: "Vrem să arătăm că nu a fost o întâmplare!" - Antena Sport

David Miculescu e gata pentru dubla de foc cu PAOK. Miculescu vrea ca FCSB să repete rezultatul din grupă de la Salonic şi să câştige din nou. Miculescu a mai recunoscut că în derby-ul cu CFR Cluj a fost extrem de obosit pentru că a alergat mult cu Manchester United.

David Miculescu a marcat golul prin care FCSB a egalat în derby-ul cu CFR Cluj şi a spus este bun şi acest punct, mai ales în contextul în care Florin Tănase a fost eliminat în minutul 76.

David Miculescu e gata pentru dubla de foc cu PAOK

„Din păcate, am reuşit doar un egal. Dar este bun pentru că am jucat aproape 15 minute cu un om în minus. Sperăm să luăm cele 3 puncte cu Petrolul. Tot timpul, prima repriză mi se pare mai închisă, studiezi adversarul. La aceste meciuri importante cred că nimeni nu riscă. A fost obositor, am alergat mult în meciul cu Manchester.

E greu din 3 în 3 zile şi sperăm să ne recuperăm pentru meciul cu Petrolul. Pentru mine, am văzut şi echipa din Belgia şi pasează fparte bine. Cu cei de la Salonic am mai jucat, îi ştim, dar şi ei ne ştiu. Eu am alergat cu Manchester vreo 9 kilometri şi jumătate, cred că Şut a alergat cel mai mult, vreo 12 – 13 kilometri.

Şi ei vor să arate că atunci a fost o întâmplare şi vor să câştige, dar şi noi vrem să arătăm că nu a fost o întâmplare şi să câştigăm„, a spus Miculescu la digisport.ro.