De ce a plecat, de fapt, Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova. Sorin Cârţu, dezvăluiri din interior - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a surprins pe toată lumea în această vară. A lăsat-o pe Universitatea Craiova pentru oferta din prima ligă a Chinei. 2 milioane de euro au obţinut oltenii de la Zhejiang Professional FC, din care o parte din sumă îi va rămâne jucătorului.

Sorin Cârţu a vorbit despre plecarea lui Alexandru Mitriță în Asia.

Sorin Cârţu, dezvăluiri despre plecarea lui Alexandru Mitriţă

Sorin Cârţu a spus de ce a ales Alexandru Mitriţă să plece din România. Preşedintele de onoare al oltenilor spune că mutarea este o pierdere pentru echipă, dar ca un câștig personal pentru Mitriță.

”Îmi pare rău pentru echipă că a plecat. Pentru el mă bucur că e o realizare, pentru o stare socială, de viitor. E pentru familie. E foarte bine pentru un fotbalist profesionist. Acuma dacă e să fac socoteala, ia 1,7 milioane pe an și se duce în 5 milioane și ceva la cât e contractul. A gândit că are 30, 31 de ani, sau cât are el.

Nu știu ce să spun, dacă mai e interesant pentru echipa națională. Asta va decide nea Mircea. Domnul Rotaru știe cel mai bine. El s-a ocupat cel mai bine de situația asta. Și-a luat responsabilitatea acestor discuții pentru Mitriță. Știe ce s-a întâmplat și cum a gândit Mitriță. Lui îi place să intre, să joace. Ca orice jucător, când te pune pe bancă nu îți convine!”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.