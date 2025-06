Mykhailo Mudryk riscă o suspendare record în scandalul de dopaj! Lovitura primită de jucător - Antena Sport

Cum se apără Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk a rupt tăcerea, după ce a fost suspendat pentru dopaj. Starul de 70 de milioane de euro a fost testat pozitiv cu meldonium, o substanţă care a fost interzisă de WADA încă de pe 1 ianuarie 2016.

“Pot confirma că am fost anunţat că un eşantion pe care l-am furnizat Federaţiei conţine o substanţă. A fost un şoc total pentru că nu am folosit niciodată, cu bună ştiinţă, substanţe interzise şi nici nu am încălcat vreo regulă. Lucrez alături de echipa mea pentru a afla cum s-a întâmplat acest lucru.

Ştiu că nu am greşit cu nimic şi am speranţa că voi reveni curând pe teren. Nu pot spune mai multe acum, dar o voi face cât de curând“, a fost prima reacţie a jucătorului de la Chelsea, potrivit thesun.co.uk.