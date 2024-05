Decizie peste capul lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul care a lipsit fără acordul milionarului: "I-a dat drumul fără să-mi spună" - Antena Sport

Decizie peste capul lui Gigi Becali la FCSB! Finanţatorul campioanei a dezvăluit, imediat după meci, despre ce este vorba.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Risto Radunovic a lipsit din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Universitatea Craiova. Gigi Becali a declarat că decizia a fost luată de Mihai Pintilii, fără să îl consulte.

Decizie peste capul lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul care a lipsit fără acordul milionarului

„Aș fi vrut să câștigăm meciul. Îmi pare rău, dar n-ai cum să-i schimbi pe oameni. Ce poți să le faci, ei campioni fiind? Nu poți să schimbi starea omului. Când nu mai are omul obiectiv nu mai are aceeași concentrare. Eu am vrut să se joace corect și drept și am pus cea mai bună echipă.