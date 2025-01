Dennis Man a dat cărţile pe faţă! Ce făcea de fapt Gigi Becali în cantonamentul FCSB - Antena Sport

Dennis Man a trecut şi el prin experienţa unei colaborări cu Gigi Becali, fiind jucător la FCSB în perioada 2016-2021, înainte ca Parma să plătească 11 milioane de euro pentru atacantul român de 26 de ani.

Internaţionalul a povestit ce a simţit în momentul în care era criticat la televizor de patrolul campioanei. Totuşi, Dennis Man a dezvăluit cum se comporta Becali atunci când ajungea în cantonamentul echipei.

Dennis Man, despre criticile lui Gigi Becali

„În primul an, să fiu sincer, lucrurile pe care le spunea dânsul mă afectau. Apoi, încetul cu încetul, am luat doar partea bună. Când ajungi la FCSB, te lovește direct tot ce se întâmplă cu tine. Mai ales că Gigi Becali are un stil aparte de a spune lucrurilor. Le spune așa, mai abrupt. Dar așa este el.

Azi te critică, iar mâine ești cel mai bun! Și mai e un aspect. Într-un fel vorbește nea Gigi la televizor, și altfel ne vorbea când venea la cantonament. Glumea cu noi și ne încuraja. Nici nu mai știai că te criticase cu două zile în urmă la TV.

De când am plecat la Parma, nu am mai avut nicio discuție cu Gigi Becali. La plecare, țin minte că mi-a dat o icoană și mi-a zis: ‘Du-te, copile, cu Dumnezeu înainte pe drumul tău!’. Și am plecat pe drumul meu”, a spus Man, citat de fanatik.ro.