„Devii penibil!” Florin Prunea i-a făcut praf pe dinamoviști, după ce au acuzat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

„Dacă vi se pare că nu este fault, îmi pare rău. Nici măcat 7 secunde nu sunt până ne luăm gol, după ce a lăsat avantajul. În opinia mea, trebuia să se fluiere fault. Contează momentul în care chiar este un avantaj, nu așa în aer, doar de dragul de a-l lăsa. El trebuie să se materializeze.

Până în minutul 60 deciziile arbitrului au fost aplecate spre CFR Cluj. Nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor. Nu aveau nevoie de acel 5-10% pe care oficialii îl lasă către echipa gazdă. Nu mi s-a părut o delegare bună, arbitrul a fost apăsat de presiunea dealurilor de la Cluj.

Am încercat să facem un joc bun, nu am reușit. Maniera în care toate deciziile au fost influențate ne-au stricat jocul. CFR are o echipă bună, deciziile astea au creat un dezavantaj clar, la nivelul la care suntem acum. După 1-0 au avut și relaxarea și calmitatea pentru a controla partida”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit sursei citate anterior.